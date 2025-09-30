MinutoUno

Cómo tratar la cervicalgia que te deja el cuello mal

Lifestyle

Los casos se incrementan entre los jóvenes: estrés, tensión y poca actividad física afectan la salud. Recomendaciones de una kinesióloga del CIKAF, Leben Salud.

Cómo tratar la cervicalgia que te deja el cuello mal

Cómo tratar la cervicalgia que te deja el cuello mal

 Pixabay

Dolor intenso en el cuello, rigidez, cefaleas frecuentes, hormigueo en los brazos o mareos: la tensión acumulada puede derivar en problemas de salud. Este malestar, cada vez más común entre adultos jóvenes, recibe el nombre de cervicalgia y se detecta con frecuencia en consultorios médicos.

Según la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral, más del 80% de las personas podrían sufrirla, especialmente a partir de los 40 años. Adoptar hábitos de cuidado postural, actividad física regular y manejo del estrés es clave para prevenir y aliviar los síntomas de esta afección que afecta la columna cervical.

Qué es la cervicalgia

La cervicalgia es un trastorno que provoca dolor en la zona cervical, afectando músculos, ligamentos y articulaciones del cuello, y generando alteraciones en el sistema músculo-esquelético. Este malestar puede repercutir en la rutina diaria, limitando movimientos y afectando la calidad de vida.

Verónica Elina Gavotti (MPRN 613), kinesióloga del Centro Integral de Kinesiología y Actividad Física (CIKAF) de Leben Salud, explicó que la cervicalgia se intensifica en contextos de alta demanda laboral y falta de actividad física. “La afección muscular es muy frecuente hoy en día, producto del estrés y la sobrecarga de tareas, sumado a hábitos sedentarios”, señaló.

La especialista detalló que los adultos jóvenes en plena actividad laboral son los más afectados y que factores como el estrés alteran el sistema nervioso autónomo, impidiendo la relajación muscular. Esto puede derivar en bruxismo, tensión cervical y dolor crónico.

Desde CIKAF, se recomiendan estrategias preventivas como ejercicios de movilidad y fortalecimiento, pausas activas durante la jornada laboral y técnicas de relajación para disminuir la tensión acumulada, cuidando así la salud del cuello y mejorando el bienestar general.

Dolor de espalda.jpg

Qué hacer para evitar este intenso dolor

La cervicalgia se manifiesta a través de dolor y tensión muscular, acompañado de rigidez en el cuello que limita los movimientos normales de la zona cervical, como rotaciones, flexo-extensión e inclinaciones laterales. Algunas personas pueden presentar cefaleas, náuseas o dolor que se irradia hacia los brazos y hombros.

Verónica Elina Gavotti, kinesióloga del Centro Integral de Kinesiología y Actividad Física (CIKAF) en Cipolletti, explica que los pacientes suelen iniciar tratamiento con medicación analgésica o antiinflamatoria y, desde la fisioterapia, se abordan con herramientas como terapia manual, masoterapia, electroterapia y ejercicios terapéuticos.

Para prevenir o mejorar la cervicalgia, Gavotti recomienda evitar el sedentarismo, incorporar actividad física controlada y mantener una correcta postura en el trabajo o estudio. Movimientos específicos del cuello, automasajes, ejercicios de elongación y reeducación postural son fundamentales. Además, incorporar momentos de relajación diaria ayuda a reducir el estrés, uno de los factores que agravan la tensión cervical.

La columna cervical, formada por 7 vértebras y 6 discos intervertebrales, es la zona más móvil de la columna y, por ello, propensa a contracturas y sobreesfuerzos. Se estima que el 80% de las cervicalgias son funcionales, relacionadas con malas posturas y tensiones musculares, siendo más frecuentes en mujeres.

Un porcentaje menor se vincula a problemas degenerativos articulares o discales, con dolor que puede irradiar a los brazos. La prevención y tratamiento son posibles, pero siempre requiere consulta médica para un diagnóstico adecuado y un abordaje integral de la salud cervical.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas