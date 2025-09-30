Cómo tratar la cervicalgia que te deja el cuello mal
Los casos se incrementan entre los jóvenes: estrés, tensión y poca actividad física afectan la salud. Recomendaciones de una kinesióloga del CIKAF, Leben Salud.
Dolor intenso en el cuello, rigidez, cefaleas frecuentes, hormigueo en los brazos o mareos: la tensión acumulada puede derivar en problemas de salud. Este malestar, cada vez más común entre adultos jóvenes, recibe el nombre de cervicalgia y se detecta con frecuencia en consultorios médicos.
Según la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral, más del 80% de las personas podrían sufrirla, especialmente a partir de los 40 años. Adoptar hábitos de cuidado postural, actividad física regular y manejo del estrés es clave para prevenir y aliviar los síntomas de esta afección que afecta la columna cervical.
Qué es la cervicalgia
La cervicalgia es un trastorno que provoca dolor en la zona cervical, afectando músculos, ligamentos y articulaciones del cuello, y generando alteraciones en el sistema músculo-esquelético. Este malestar puede repercutir en la rutina diaria, limitando movimientos y afectando la calidad de vida.
Verónica Elina Gavotti (MPRN 613), kinesióloga del Centro Integral de Kinesiología y Actividad Física (CIKAF) de Leben Salud, explicó que la cervicalgia se intensifica en contextos de alta demanda laboral y falta de actividad física. “La afección muscular es muy frecuente hoy en día, producto del estrés y la sobrecarga de tareas, sumado a hábitos sedentarios”, señaló.
La especialista detalló que los adultos jóvenes en plena actividad laboral son los más afectados y que factores como el estrés alteran el sistema nervioso autónomo, impidiendo la relajación muscular. Esto puede derivar en bruxismo, tensión cervical y dolor crónico.
Desde CIKAF, se recomiendan estrategias preventivas como ejercicios de movilidad y fortalecimiento, pausas activas durante la jornada laboral y técnicas de relajación para disminuir la tensión acumulada, cuidando así la salud del cuello y mejorando el bienestar general.
Qué hacer para evitar este intenso dolor
La cervicalgia se manifiesta a través de dolor y tensión muscular, acompañado de rigidez en el cuello que limita los movimientos normales de la zona cervical, como rotaciones, flexo-extensión e inclinaciones laterales. Algunas personas pueden presentar cefaleas, náuseas o dolor que se irradia hacia los brazos y hombros.
Verónica Elina Gavotti, kinesióloga del Centro Integral de Kinesiología y Actividad Física (CIKAF) en Cipolletti, explica que los pacientes suelen iniciar tratamiento con medicación analgésica o antiinflamatoria y, desde la fisioterapia, se abordan con herramientas como terapia manual, masoterapia, electroterapia y ejercicios terapéuticos.
Para prevenir o mejorar la cervicalgia, Gavotti recomienda evitar el sedentarismo, incorporar actividad física controlada y mantener una correcta postura en el trabajo o estudio. Movimientos específicos del cuello, automasajes, ejercicios de elongación y reeducación postural son fundamentales. Además, incorporar momentos de relajación diaria ayuda a reducir el estrés, uno de los factores que agravan la tensión cervical.
La columna cervical, formada por 7 vértebras y 6 discos intervertebrales, es la zona más móvil de la columna y, por ello, propensa a contracturas y sobreesfuerzos. Se estima que el 80% de las cervicalgias son funcionales, relacionadas con malas posturas y tensiones musculares, siendo más frecuentes en mujeres.
Un porcentaje menor se vincula a problemas degenerativos articulares o discales, con dolor que puede irradiar a los brazos. La prevención y tratamiento son posibles, pero siempre requiere consulta médica para un diagnóstico adecuado y un abordaje integral de la salud cervical.
