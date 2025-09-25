Martín Piroyansky abrió un bar de café y sándwiches de miga para frenar la construcción de una torre

La propuesta gastronómica incluye combinaciones originales como rúcula, brie y peras; kimchi y queso; mortadela con pesto o trucha ahumada con queso crema. También hay chipá, medialunas de la tradicional Fonte D'Oro y torta vasca. "Me gusta mucho la idea del café más allá de la bebida. Es un lugar para trabajar, escribir, reunirse o simplemente disfrutar. Mientras haya un lindo clima, nosotros vamos a estar contentos", aseguró.

El lugar funciona en una típica casa chorizo remodelada, con techos altos y patio lateral, que conserva pisos y aberturas originales. El nombre elegido también guarda un significado especial: Mar del Plata. "Queríamos un nombre que pudiera tener cualquier café clásico. Además, nos encanta Mar del Plata. Yo voy dos veces al año, en invierno y para el festival de cine. Nos pareció perfecto", dijo Piroyansky.

Con este proyecto, el artista suma su impronta personal al polo gastronómico que crece en La Paternal, recuperando la tradición de los bares porteños. "Podés venir con la laptop y quedarte todo el día, nadie te va a apurar", concluyó.