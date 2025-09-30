Comida vegetariana para todos los gustos: dónde ir en Buenos Aires

HAIKU SUSHI

Haiku veggie (2)

Haiku Sushi, en pleno Belgrano, despliega una propuesta vegetariana que combina frescura, equilibrio y creatividad. El Haiku Veggie, con 30 piezas pensadas para compartir, reúne nigiri surtidos, maki de pepino y el distintivo spicy veggie fresh. También se ofrecen alternativas más acotadas, como el Nigiri Veggie Omakase de 5 piezas o el Veggie Omakase de 10 piezas, que sorprende con diversidad y matices. Entre las opciones más celebradas se encuentra el Spicy Veggie Fresh, elaborado con shiitake, pepino y manzana verde, coronado con cilantro y sriracha, y el Vegetariano, que integra tamago, shiitake y kiuri en un guiño a la tradición. Para realzar los sabores, la recomendación es un sake tonic fresco y ligero. Todo sucede en un entorno sereno y cálido, donde la estética oriental, la iluminación tenue y un mural inspirado en paisajes japoneses invitan a disfrutar con calma.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Instagram: @sushihaiku.ar

ORNO

ORNO - Mesa compartida

Entre los imperdibles de ORNO, la cantina ítalo pop de Palermo, se destacan las entradas como los arancini de hongos, los buñuelos de espinaca, la scarpaccia de calabacín o las empanadas al horno de leña de cebolla y queso y las de berenjenas con mozzarella y salsa de tomates mendocinos. En el universo de las pastas, la lasagna de espinaca, ricota y avellanas y los gnudis de ricota (con crema de hongos o con limón, brócoli y pangrattato) son los favoritos de la casa. Y en el terreno pizzero, las Detroit —como la Stracciatella con quesos, miel y ají molido; la de Peras asadas y queso azul; o la Fugazzetta— conviven con las napolitanas nocturnas, entre ellas la Pumpkin, la de Hongos (disponible también con queso vegano) y la clásica Margarita. La experiencia se completa con el vermut de la casa servido en pingüino con sifón de soda o con los cócteles de autor diseñados por la bartender Flavia Arroyo, referentes del espíritu lúdico y festivo que define a ORNO.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

Instagram: @orno.pizzeria.cantina

AVG ELECTRIC CAFE

AVG CROQUETA DE HONGOS

AVG Electric Café es un espacio dentro del circuito gastronómico de los Arcos del Rosedal que brilla con una propuesta integral donde el sabor, la música, el diseño y la naturaleza ocupan un lugar central. Este bistró y café de autor presenta creaciones frescas y de calidad, para disfrutar en su moderno salón o en su sector al aire libre, rodeado de vegetación. Entre sus especialidades vegetarianas ofrecen opciones para picar y principales, como las croquetas de hongos, con portobellos y bechamel, salsa romesco y pickles de cebolla; el hummus de garbanzo con brócoli asado, salsa tahini, huevo poché, pickles de cebolla morada y maní, y la milanesa de berenjena ahumada, rebozada en panko, acompañada con salsa de tomates, stracciatella y albahaca. En cuanto a las bebidas, la casa sugiere su selección de cócteles clásicos y aquellos de autor, como los Eléctric Cocktails, entre ellos London Calling, con gin, vermouth dry, chardonnay y cordial cítricos, o el Tropicalia, con cachaca, almíbar de naranja, mango, y limas.

Dirección: Avenida Del Libertador 3883, Arco 9, Palermo.

Instagram: @avgelectriccafe

BIASATTI

Biasatti parpadelle

Junto a su reciente sucursal en Colegiales, que opera como fábrica de pastas y café de especialidad, los chefs Stefanía Langford y Milton Bertoni llevan adelante Biasatti restaurante, un emprendimiento de pastas de autor 100% italianas y calidad de excelencia. De elaboración artesanal, brillan distintas especialidades aptas para vegetarianos, preparadas con sémola de grano duro y huevos campestres. Entre ellas, figuran los antipasti, como la farinata, con burratina con brócoli, repollitos de Bruselas, parmesano con menta, limón y oliva, o el piatto di quattro formaggi, una selección de cuatro quesos mediterráneos, como el pecorino, gorgonzola, duomo affumicato, pepato y frutos secos. En cuanto a los principales especiales para veggies, se pueden mencionar los ravioles de ricota cremosa y parmesano, con caponata de berenjenas, aceitunas, alcaparras y burrata, los panzotti verdes con ricotta, espinaca y parmesano y los rigatoni al bronzo, con ajos asados y albahaca, salsa pomodoro, ricotta, pecorino y orégano fresco. Con creaciones para todos los gustos, Biasatti ofrece una experiencia inigualable a través de platos trabajados, un ambiente agradable y mucha tradición.

Dirección: Ciudad de la Paz 1917, Belgrano.

Instagram: @biasattiok

SUSHICLUB

SushiClub BioVeggie 2

La propuesta vegetariana de SushiClub ofrece una variedad que va desde rolls hasta entradas y platos principales inspirados en la cocina asiática. Entre los rolls sobresalen los agridulces Camembert, con tomates confitados, espinaca, palta, queso camembert y salsa de mango, y los exóticos Sweet Three, con vegetales salteados, palta, ceviche de palta y mango con maíz cancha frito. Estas opciones, junto con otras delicias vegetarianas como las Gyosas Veggie, la Ensalada Poke Thai Vegetariana, los Sorrentinos Back y el Wok Pasta Thai Veggie, brindan una experiencia sensorial única para quienes eligen no comer carne. Durante el miércoles 1º de octubre, día en que se celebra el vegetarianismo, habrá un 40% de descuento en productos seleccionados de la línea Veggie y Vegan, incluyendo Gyosas Veggie, Arrolladitos Veggie, Combinados Bio Veggie (15, 30 o 45 piezas), Wok de Vegetales y Arroz, Wok Pasta Thai Veggie, Ensalada Poke Furai Veggie, Ensalada Poke Thai Vegetariana y Sorrentinos Back. Esta promoción será válida para consumo en salón y para Deli & Take, y es acumulable con el beneficio de Galicia Éminent.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero, o en otras ubicaciones en CABA, AMBA y el interior del país.

Instagram: @sushiclub_ar