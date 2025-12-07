Dónde comprar celulares en cuotas sin interés: los detalles

Mercado Libre ofrece distintas modalidades de financiamiento en cuotas, que varían en función del tipo de vendedor de celular (tienda oficial, vendedor certificado o particular) y el medio de pago elegido.

Al utilizar tarjetas de crédito bancarias asociadas a promociones vigentes, los usuarios pueden acceder para sus compras a 6, 12, e incluso hasta 18 cuotas sin interés, dependiendo del acuerdo entre el banco y el marketplace y conseguir ahorro.

El sistema de Mercado Pago facilita cuotas sin interés en ciertas promociones exclusivas de la plataforma, con el beneficio agregado de un proceso de compras de celular seguro y rápido.

En resumen, Mercado Libre ofrece conveniencia, variedad y financiación flexible, lo que la convierte en la plataforma preferida para compras de celulares baratos en cuotas sin interés durante este noviembre 2025.

Retailers tradicionales y cadenas de electrodomésticos

Frávega

Frávega es uno de los marketplaces físicos y en línea más sólidos para la compra de celulares en la Argentina, con una modalidad de financiación que acompaña la necesidad del consumidor local en sus compras. Durante noviembre de 2025, el retailer se destaca por ofrecer promociones con 12 y hasta 18 cuotas sin interés, respaldadas frecuentemente por alianzas bancarias para las compras.

Frávega suele desplegar importantes descuentos, con modelos destacados de celular como el Samsung Galaxy S25 Ultra o el iPhone 16 Pro Max, que bajan hasta un 50% en precios y se pueden pagar sin recargo en hasta 12 cuotas. Para quienes buscan gama media o baja de celular, Frávega incluye opciones como Motorola G05 o Quantum UP32 con precios accesibles y la misma financiación cómoda para compras.

Cetrogar

Cetrogar, reconocida cadena de electrodomésticos, también participa activamente con promociones de celulares y financiación durante noviembre. Esta estrategia busca maximizar el acceso a quienes prefieren opciones de crédito propio o tarjetas menos populares, incluyendo descuentos que pueden alcanzar el 30%.

La política de Cetrogar está orientada a facilitar el acceso mediante planes de cuotas sin interés y descuentos directos, pero también incluye atención a sectores del mercado con menor acceso a tarjetas bancarias tradicionales, lo que la hace una alternativa valiosa para consumidores de celular con diferentes perfiles económicos.

Operadoras de telefonía móvil

Las operadoras de telefonía móvil en la Argentina, como Personal y Claro, ofrecen una modalidad destacada para compras de celulares baratos mediante la financiación ligada a planes pospago o portabilidad.

Estas tiendas de operadores suelen subsidian parcialmente el precio del equipo si el usuario se compromete a mantener o renovar su plan de servicio. Este subsidio se traduce en precios preferenciales y, en muchos casos, cuotas sin interés para compras que pueden alcanzar hasta 12 pagos sin recargo, una ventaja competitiva importante frente a otros canales de venta.

La financiación en cuotas sin interés que ofrecen las operadoras está condicionada generalmente a la permanencia en el servicio, lo que implica un contrato de permanencia.

Por ejemplo, Claro habilita planes de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas específicas, y presenta además promociones especiales para clientes que desean renovar su celular a precio preferencial sin perder los beneficios del operador. En similitud, Tienda Personal se suma a esta modalidad con promociones, ofreciendo descuentos y cuotas sin interés para la compra de celulares y accesorios.