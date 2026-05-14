Horóscopo: los signos del zodíaco que son considerados como melómanos

Además, suelen escuchar música para relajarse, cocinar, trabajar o desconectarse del estrés cotidiano. Son amantes de los recitales y muchas veces se apegan emocionalmente a determinados artistas o álbumes.

Sin embargo, la astrología advierte que Tauro puede quedarse demasiado cómodo escuchando siempre lo mismo. Por eso, se recomienda abrirse a nuevos estilos musicales y explorar géneros diferentes.

Géminis

Géminis tiene una personalidad inquieta y cambiante, algo que también se refleja en sus gustos musicales. Este signo puede pasar del rock al reggaetón o del jazz a la electrónica en cuestión de minutos.

Para los geminianos, la música funciona como un estímulo mental constante. Les encanta descubrir canciones nuevas, armar playlists y compartir recomendaciones con amigos.

El problema aparece cuando escuchan demasiadas cosas al mismo tiempo y no logran disfrutar completamente de cada tema. Por eso, el horóscopo aconseja aprender a escuchar con más calma y concentración.

Libra

Libra mantiene una relación muy especial con la música debido a su búsqueda permanente de armonía y belleza. Los nacidos bajo este signo suelen sentirse atraídos por melodías suaves, elegantes y emocionalmente equilibradas.

El horóscopo señala que los librianos disfrutan especialmente de estilos como el soul, el jazz, la música romántica o las baladas modernas. Además, muchas veces utilizan la música para crear ambientes tranquilos y agradables.

Su gran dificultad aparece al momento de elegir qué escuchar, ya que dudan constantemente entre distintas opciones.

Acuario

Acuario es probablemente el signo más experimental musicalmente hablando. Tiene una enorme curiosidad por descubrir bandas nuevas, sonidos alternativos y géneros poco conocidos.

Según la astrología, este signo disfruta sentirse diferente y suele encontrar identidad en la música menos comercial. Además, la música representa para Acuario una herramienta de expresión personal y creatividad.

Sin embargo, el horóscopo también advierte que los acuarianos pueden volverse demasiado exigentes o críticos con los gustos ajenos. La recomendación es disfrutar la música sin prejuicios y abrirse también a lo popular.