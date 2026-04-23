Dónde comprar electrodomésticos con hasta 70% de descuento
En esta ocasión, una reconocida cadena lanzó una batería de descuentos que llamó la atención de miles de consumidores.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour, una las principales cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 70% en electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Los descuentos de Supermercados Carrefour en electrodomésticos
La propuesta de Carrefour incluye una variedad de productos que van desde pequeños electrodomésticos hasta artículos de mayor valor como heladeras, lavarropas y televisores. Los descuentos más altos se concentran en modelos seleccionados o de temporadas anteriores, lo que explica parte de la rebaja.
Entre las categorías destacadas aparecen licuadoras, cafeteras, aspiradoras y microondas, con precios que muestran recortes importantes frente a valores habituales.
Un punto clave está en la forma de pago. Muchas de estas ofertas se potencian con tarjetas específicas o en cuotas sin interés. Ahí es donde el número final puede cambiar bastante. El precio publicado no siempre es el precio efectivo, y eso obliga a hacer cuentas antes de decidir. Además, algunas promociones están atadas a stock limitado.
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