Paisajes del norte argentino: descubrí el maravilloso pueblo de Salta que deslumbra con sus múltiples colores

Sin embargo, el mayor atractivo natural de Alemanía es la Cascada de Alemania, un salto de agua de aproximadamente 15 metros de altura rodeado de vegetación y formaciones rocosas.

Para llegar es necesario realizar una caminata de baja dificultad bordeando el río Las Conchas, un recorrido que permite disfrutar del paisaje característico del sur salteño y observar la diversidad de flora y fauna de la región.

Los amantes de la fotografía también encuentran un escenario privilegiado gracias a los cerros de múltiples tonalidades, que cambian de color según la luz del día y ofrecen algunas de las postales más llamativas de los Valles Calchaquíes.

Dónde queda Alemanía

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Alemanía se encuentra en el departamento de Guachipas, en el centro-sur de la provincia de Salta.

La localidad está ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salta y aproximadamente 80 kilómetros de Cafayate, por lo que suele formar parte del recorrido turístico que une ambos destinos a través de los Valles Calchaquíes.

Su privilegiada ubicación permite combinar la visita con otros atractivos cercanos, como la Quebrada de las Conchas, uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la provincia.

Cómo llegar a Alemanía

La forma más sencilla de llegar es circulando por la Ruta Nacional 68, que conecta la ciudad de Salta con Cafayate.

Desde la capital provincial, el viaje demanda cerca de dos horas en automóvil, atravesando un recorrido que ofrece impactantes formaciones geológicas y algunos de los paisajes más representativos del norte argentino.

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires deberán recorrer aproximadamente 1.470 kilómetros por la Ruta Nacional 9, en un trayecto de alrededor de 18 horas, aunque la alternativa más habitual es volar hasta la ciudad de Salta y completar el resto del recorrido por carretera.

Gracias a su combinación de historia ferroviaria, naturaleza y paisajes multicolores, Alemanía se posiciona como uno de esos destinos poco conocidos que permiten descubrir otra cara del turismo salteño, lejos de las multitudes y en contacto permanente con el entorno natural.