Paisajes del norte argentino: descubrí el maravilloso pueblo de Salta que deslumbra con sus múltiples colores
Un pintoresco pueblo ubicado en el departamento de Guachipas que, pese a contar con muy pocos habitantes, sorprende por sus montañas de múltiples colores.
La provincia de Salta es uno de los destinos turísticos más elegidos del norte argentino gracias a sus paisajes, su gastronomía y sus pueblos cargados de historia. Más allá de los circuitos tradicionales, existen pequeñas localidades que conservan un encanto especial y permiten descubrir escenarios naturales poco explorados.
Aunque durante décadas el cierre del ferrocarril provocó un fuerte descenso de su población, hoy el turismo se convirtió en el principal motor de la localidad, que ofrece una experiencia ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad e historia en un mismo recorrido.
Qué se puede hacer en Alemanía
Uno de los principales atractivos del pueblo es la antigua estación del ferrocarril, un edificio histórico que fue recuperado y actualmente funciona como espacio para una feria de artesanos locales.
Allí es posible recorrer distintos puestos con productos regionales, artesanías y recuerdos, además de conocer parte de la historia ferroviaria que marcó el desarrollo de la localidad durante gran parte del siglo XX.
Muy cerca también se encuentra el viejo puente ferroviario, una estructura que todavía conserva gran parte de su diseño original y que se convirtió en uno de los sitios más fotografiados del lugar.
Sin embargo, el mayor atractivo natural de Alemanía es la Cascada de Alemania, un salto de agua de aproximadamente 15 metros de altura rodeado de vegetación y formaciones rocosas.
Para llegar es necesario realizar una caminata de baja dificultad bordeando el río Las Conchas, un recorrido que permite disfrutar del paisaje característico del sur salteño y observar la diversidad de flora y fauna de la región.
Los amantes de la fotografía también encuentran un escenario privilegiado gracias a los cerros de múltiples tonalidades, que cambian de color según la luz del día y ofrecen algunas de las postales más llamativas de los Valles Calchaquíes.
Dónde queda Alemanía
Alemanía se encuentra en el departamento de Guachipas, en el centro-sur de la provincia de Salta.
La localidad está ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salta y aproximadamente 80 kilómetros de Cafayate, por lo que suele formar parte del recorrido turístico que une ambos destinos a través de los Valles Calchaquíes.
Su privilegiada ubicación permite combinar la visita con otros atractivos cercanos, como la Quebrada de las Conchas, uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la provincia.
Cómo llegar a Alemanía
La forma más sencilla de llegar es circulando por la Ruta Nacional 68, que conecta la ciudad de Salta con Cafayate.
Desde la capital provincial, el viaje demanda cerca de dos horas en automóvil, atravesando un recorrido que ofrece impactantes formaciones geológicas y algunos de los paisajes más representativos del norte argentino.
Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires deberán recorrer aproximadamente 1.470 kilómetros por la Ruta Nacional 9, en un trayecto de alrededor de 18 horas, aunque la alternativa más habitual es volar hasta la ciudad de Salta y completar el resto del recorrido por carretera.
Gracias a su combinación de historia ferroviaria, naturaleza y paisajes multicolores, Alemanía se posiciona como uno de esos destinos poco conocidos que permiten descubrir otra cara del turismo salteño, lejos de las multitudes y en contacto permanente con el entorno natural.
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