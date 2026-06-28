Brasil 2026: la increíble aldea costera que esconde una de las 10 playas más hermosas del mundo
En el nordeste de Brasil, un rincón de turismo y Brasil conserva calles de arena, noches de baja luz y un paisaje de dunas, mar y lagunas de culto.
Existen destinos que parecen diseñados para el descanso total, y Jericoacoara es uno de los más claros ejemplos dentro del turismo, Brasil. Ubicado en la costa del estado de Ceará, en el nordeste brasileño, este pequeño pueblo mantiene un encanto rústico que lo distingue del resto.
Lo que lo vuelve especial es una combinación cada vez más difícil de encontrar: calles completamente de arena, una intervención urbana mínima y un entorno donde la naturaleza marca el ritmo de todo. En las noches, el cielo estrellado se impone por completo, dejando a la iluminación artificial en un segundo plano y reforzando su perfil de destino único.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Este destino combina naturaleza, deportes acuáticos y la calma de una antigua aldea de pescadores, ofreciendo una experiencia distinta dentro del turismo, Brasil. En la práctica, el paisaje se aleja por completo del modelo urbano tradicional: no hay avenidas asfaltadas ni el ritmo típico de un balneario moderno, sino un entorno dominado por la arena, el viento y una sensación de quietud constante.
Uno de sus rasgos más distintivos aparece al caer la noche. Según fuentes oficiales de promoción turística de Brasil, Jericoacoara no cuenta con iluminación pública nocturna, una decisión pensada para preservar la visibilidad del cielo estrellado. Esta particularidad, sumada a sus calles de arena, refuerza el estilo rústico que convirtió al lugar en un destino reconocido a nivel internacional.
El pueblo se encuentra dentro del Parque Nacional de Jericoacoara, un área protegida que reúne playas, dunas móviles, lagunas temporarias y formaciones rocosas que lo consolidan como uno de los puntos más atractivos del litoral brasileño.
Entre sus postales más emblemáticas se destacan la Pedra Furada, el Serrote y la famosa Duna do Pôr do Sol, donde cada atardecer se convierte en un espectáculo natural que reúne a visitantes y residentes. Organismos de conservación ambiental de Brasil destacan que la orientación de la bahía permite disfrutar diariamente de la puesta del sol sobre el mar.
La proyección internacional de Jeri no es reciente. Desde hace décadas, el destino figura entre las playas más valoradas por viajeros de todo el mundo que buscan naturaleza, paisajes únicos y experiencias alejadas del turismo convencional.
Dónde queda Jericoacoara
Ubicada a unos 300 kilómetros de Fortaleza, Jericoacoara se consolidó como uno de los destinos de playa más elegidos del país dentro del turismo, Brasil, aunque sin perder por completo su esencia original ni su identidad más auténtica.
Cómo llegar Jericoacoara
El acceso desde Fortaleza se realiza por carretera hasta Jijoca de Jericoacoara y, desde allí, se completa el trayecto final por un camino de tierra y arena que conduce directamente a la villa, completamente integrada al entorno del parque que la rodea.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario