 Brasil 2026: la increíble aldea costera que esconde una de las 10 playas más hermosas del mundo

El pueblo se encuentra dentro del Parque Nacional de Jericoacoara, un área protegida que reúne playas, dunas móviles, lagunas temporarias y formaciones rocosas que lo consolidan como uno de los puntos más atractivos del litoral brasileño.

Entre sus postales más emblemáticas se destacan la Pedra Furada, el Serrote y la famosa Duna do Pôr do Sol, donde cada atardecer se convierte en un espectáculo natural que reúne a visitantes y residentes. Organismos de conservación ambiental de Brasil destacan que la orientación de la bahía permite disfrutar diariamente de la puesta del sol sobre el mar.

La proyección internacional de Jeri no es reciente. Desde hace décadas, el destino figura entre las playas más valoradas por viajeros de todo el mundo que buscan naturaleza, paisajes únicos y experiencias alejadas del turismo convencional.

Dónde queda Jericoacoara

Ubicada a unos 300 kilómetros de Fortaleza, Jericoacoara se consolidó como uno de los destinos de playa más elegidos del país dentro del turismo, Brasil, aunque sin perder por completo su esencia original ni su identidad más auténtica.

Cómo llegar Jericoacoara

El acceso desde Fortaleza se realiza por carretera hasta Jijoca de Jericoacoara y, desde allí, se completa el trayecto final por un camino de tierra y arena que conduce directamente a la villa, completamente integrada al entorno del parque que la rodea.