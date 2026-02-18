Dónde conseguir el iPhone 17 a muy buen precio: la diferencia entre Chile y Argentina
Este flamante dispositivo de Apple se presenta con un diseño pulcro, procesador de gran rendimiento y almacenamiento que alcanza los 2TB. Los detalles en la nota.
Con cada lanzamiento, Apple vuelve a marcar el pulso del mercado, y su nueva línea de iPhone no es la excepción. La compañía presentó, hace algunos meses, el modelo 17 que eleva el rendimiento, optimiza el diseño y apuesta por mejoras concretas en batería, cámaras y procesamiento, consolidándose como uno de los móviles más potentes en la actualidad.
El iPhone 17 ya comenzó a comercializarse en la región y puede conseguirse tanto en Argentina como en Chile, con valores que varían según el país y las características de cada modelo. De esta manera, su arribo despertó el interés por aquellos que buscan dar un salto en el ecosistema Apple.
La cuenta real: de pesos chilenos a pesos argentinos
La forma de comparar el valor del iPhone 17 es simple y aplicable a cualquier versión. En primer lugar, el precio publicado en Chile se convierte a dólares tomando la cotización vigente al momento de la compra. Luego, ese importe en dólares se pasa a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio oficial.
Pagos, tipo de cambio y el factor Aduana
La forma de pago es determinante al comprar en Chile. Si se utiliza tarjeta de crédito en un solo pago y el resumen se cancela con dólares propios, el consumo se liquida en USD y se evita el recargo del 30% que se aplica cuando se pesifica. Lo mismo ocurre con la tarjeta de débito si se debita directamente desde una cuenta en dólares y no hay conversión a pesos.
En cuanto a la Aduana, las compras del exterior pueden pagar hasta un 60% sobre el excedente de la franquicia, aunque los celulares y notebooks para uso personal están exentos.
Chile se ofrece como el país ideal para comprar el iPhone 17 Pro Max
El dato que inclina la balanza es el precio. En Ripley Chile, el iPhone 17 Pro Max se publica a $1.429.990 CLP, mientras que en Mercado Libre Argentina figura a $3.399.999 ARS. Al convertir el valor chileno a pesos argentinos, el estimado ronda los $2.382.785, lo que implica una diferencia cercana a $1.017.214 respecto al precio local.
