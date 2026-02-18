Dónde conseguir el iPhone 17 a muy buen precio: la diferencia entre Chile y Argentina

Pagos, tipo de cambio y el factor Aduana

La forma de pago es determinante al comprar en Chile. Si se utiliza tarjeta de crédito en un solo pago y el resumen se cancela con dólares propios, el consumo se liquida en USD y se evita el recargo del 30% que se aplica cuando se pesifica. Lo mismo ocurre con la tarjeta de débito si se debita directamente desde una cuenta en dólares y no hay conversión a pesos.