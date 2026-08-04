La NASA captó un tsunami gigante con un comportamiento totalmente inesperado a través de sus satélites
Las imágenes revelaron un comportamiento de las olas que sorprendió a los científicos y podría mejorar los sistemas de alerta temprana ante futuros eventos similares.
Los avances tecnológicos permiten que la NASA estudie fenómenos naturales con una precisión cada vez mayor. En esta oportunidad, uno de sus satélites registró un gigantesco tsunami provocado por un terremoto de magnitud 8,8 frente a la península de Kamchatka, en Rusia, y las imágenes obtenidas llamaron la atención de la comunidad científica.
El análisis mostró que las olas no se desplazaron de la forma que predecían los modelos tradicionales. Gracias a la información obtenida desde el espacio, los investigadores descubrieron un comportamiento mucho más complejo que podría modificar la manera en que se estudian estos fenómenos y se elaboran los sistemas de pronóstico.
Un tsunami de gran magnitud y su estudio
El tsunami se originó tras un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido el 29 de julio de 2025 en la zona de subducción de Kuril-Kamchatka, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. En ese momento, el satélite Surface Water Ocean Topography (SWOT) de la NASA se encontraba en una posición ideal para observar el desplazamiento de las olas con un nivel de detalle sin precedentes.
Los científicos combinaron las observaciones del satélite con datos obtenidos por las boyas DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), que monitorean cambios en el nivel del mar para detectar tsunamis y emitir alertas tempranas.
Gracias a esta combinación de información, los investigadores comprobaron que las olas no avanzaron como un único frente uniforme. En cambio, presentaron patrones de dispersión e interacción que no habían sido registrados con tanta precisión en un tsunami de semejante magnitud.
Además, el análisis permitió reconstruir con mayor exactitud el propio terremoto. A partir del comportamiento observado del tsunami, los especialistas concluyeron que la ruptura sísmica se extendió aproximadamente 400 kilómetros, una distancia mayor a la estimada inicialmente por otros modelos.
La importancia de múltiples fuentes de datos
Los investigadores destacaron que combinar datos satelitales con mediciones oceánicas y registros sísmicos resulta fundamental para comprender mejor este tipo de eventos.
Mientras las boyas DART permiten detectar cambios puntuales en el nivel del mar, el satélite SWOT ofrece una visión mucho más amplia de cómo evoluciona el tsunami sobre grandes extensiones del océano, aportando información que antes no estaba disponible.
Según los autores del estudio, esta integración de distintas fuentes de datos permitirá desarrollar modelos más precisos, mejorar las simulaciones y optimizar los sistemas internacionales de alerta temprana para proteger a las comunidades costeras frente a futuros tsunamis.
Los especialistas también consideran que, a medida que la tecnología continúe avanzando, este tipo de observaciones satelitales podrán incorporarse cada vez más rápido a los sistemas de monitoreo, ofreciendo advertencias más precisas y una mejor comprensión del comportamiento de estos fenómenos naturales.
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