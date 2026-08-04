La NASA captó un tsunami gigante con un comportamiento totalmente inesperado a través de sus satélites

Además, el análisis permitió reconstruir con mayor exactitud el propio terremoto. A partir del comportamiento observado del tsunami, los especialistas concluyeron que la ruptura sísmica se extendió aproximadamente 400 kilómetros, una distancia mayor a la estimada inicialmente por otros modelos.

La importancia de múltiples fuentes de datos

Los investigadores destacaron que combinar datos satelitales con mediciones oceánicas y registros sísmicos resulta fundamental para comprender mejor este tipo de eventos.

Mientras las boyas DART permiten detectar cambios puntuales en el nivel del mar, el satélite SWOT ofrece una visión mucho más amplia de cómo evoluciona el tsunami sobre grandes extensiones del océano, aportando información que antes no estaba disponible.

Según los autores del estudio, esta integración de distintas fuentes de datos permitirá desarrollar modelos más precisos, mejorar las simulaciones y optimizar los sistemas internacionales de alerta temprana para proteger a las comunidades costeras frente a futuros tsunamis.

Los especialistas también consideran que, a medida que la tecnología continúe avanzando, este tipo de observaciones satelitales podrán incorporarse cada vez más rápido a los sistemas de monitoreo, ofreciendo advertencias más precisas y una mejor comprensión del comportamiento de estos fenómenos naturales.