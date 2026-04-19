Dónde encontrar los mejores proyectores y a buen precio
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Durante este 2026, la tecnología permite que dispositivos económicos brinden una experiencia visual de gran formato. Comprar proyectores accesibles es hoy una realidad para quienes buscan versatilidad sin invertir miles de dólares.
Los proyectores recomendados
ViewSonic LX60HD: simplicidad y gran formato
El ViewSonic LX60HD se posiciona como la opción más directa y sencilla para el usuario hogareño. Con un precio de 249,99 dólares, este equipo ofrece resolución Full HD y 630 lúmenes ANSI. Su principal atractivo reside en la integración nativa de Google TV y Netflix, lo que evita la compra de dongles externos. Además, su motor óptico sellado lo protege del polvo, asegurando una mayor durabilidad en el tiempo.
Este modelo proyecta imágenes de hasta 140 pulgadas, lo que garantiza una sensación de cine total en el living. Es un dispositivo honesto que cumple lo que promete por un costo muy bajo en este 2026.
XGIMI Halo+: el equilibrio perfecto para tu cine portátil
Si buscás el proyector con menos limitaciones dentro de los modelos económicos, el XGIMI Halo+ es el candidato más fuerte. Cuenta con 700 lúmenes ISO y una batería integrada de casi 60 Wh, lo que permite hasta 2,5 horas de reproducción continua.
El sistema de sonido no se queda atrás, ya que incorpora dos altavoces Harman Kardon de 5 W. Gracias a su sensor CMOS y al módulo ToF, el Halo+ enfoca y corrige la distorsión de la imagen en segundos. Aunque durante el día es necesario cerrar las cortinas para apreciar los detalles, su portabilidad y potencia lo consolidan como uno de los mejores proyectores versátiles del mercado actual.
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