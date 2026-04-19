Dónde encontrar los mejores proyectores y a buen precio

Proyector view sonic

XGIMI Halo+: el equilibrio perfecto para tu cine portátil

Si buscás el proyector con menos limitaciones dentro de los modelos económicos, el XGIMI Halo+ es el candidato más fuerte. Cuenta con 700 lúmenes ISO y una batería integrada de casi 60 Wh, lo que permite hasta 2,5 horas de reproducción continua.

El sistema de sonido no se queda atrás, ya que incorpora dos altavoces Harman Kardon de 5 W. Gracias a su sensor CMOS y al módulo ToF, el Halo+ enfoca y corrige la distorsión de la imagen en segundos. Aunque durante el día es necesario cerrar las cortinas para apreciar los detalles, su portabilidad y potencia lo consolidan como uno de los mejores proyectores versátiles del mercado actual.