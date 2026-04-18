Ofertas en celulares: cómo conseguirlos a muy buen precio y dónde

Un punto a tener en cuenta es que algunos celulares se venden bajo la modalidad de “solo envío”. Esto significa que la operación puede estar a cargo de terceros dentro de la plataforma, por lo que es importante revisar condiciones de garantía y devolución antes de comprar.

Las ofertas en celulares de Coto

Por su parte, Coto también lanzó promociones en celulares, aunque con una dinámica distinta. En este caso, los descuentos pueden llegar hasta el 20%, pero suelen aplicarse únicamente a compras al contado.

Esto implica que quienes opten por pagar en cuotas no accederán al precio rebajado, ya que el beneficio está pensado para pagos en una sola vez. Es una estrategia orientada a quienes pueden hacer un desembolso inmediato y buscan un ahorro directo.

Además, muchas de estas promociones están disponibles para clientes registrados dentro de la comunidad del supermercado, por lo que es necesario contar con usuario para acceder a los beneficios.

En definitiva, ambas cadenas ofrecen alternativas interesantes. La clave está en comparar precios, evaluar formas de pago y elegir la opción que mejor se adapte a cada necesidad, aprovechando descuentos que pueden marcar una diferencia importante en el bolsillo.