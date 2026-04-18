Ofertas en celulares: cómo conseguirlos a muy buen precio y dónde
Durante abril, distintas cadenas de supermercados lanzaron ofertas que permiten acceder a dispositivos nuevos con descuentos significativos. Mirá.
Cada vez más consumidores eligen comprar tecnología en supermercados, ya que combinan precios competitivos con beneficios bancarios y cuotas sin interés. Esta tendencia creció fuerte en los últimos meses, especialmente en productos como celulares, electrodomésticos y pequeños gadgets.
Además, estas promociones no solo abarcan equipos básicos, sino también modelos de gama media y alta. Esto permite encontrar opciones para distintos presupuestos, desde quienes buscan algo funcional hasta quienes quieren invertir en tecnología más avanzada.
Sin embargo, antes de comprar, es importante analizar las condiciones de cada oferta, ya que los beneficios pueden variar según el medio de pago, el banco o incluso si el producto es vendido directamente por el supermercado o por terceros.
Los descuentos de Carrefour en celulares
El supermercado Carrefour ofrece una amplia variedad de celulares con descuentos que, en algunos casos, llegan hasta el 50%. Estas promociones incluyen tanto equipos de gama media como modelos más avanzados.
Entre las ofertas más destacadas aparecen dispositivos de marcas como Motorola, Xiaomi y Apple, con rebajas importantes sobre su precio original. Además, varios de estos modelos se pueden pagar en cuotas sin interés, lo que facilita aún más la compra.
Un punto a tener en cuenta es que algunos celulares se venden bajo la modalidad de “solo envío”. Esto significa que la operación puede estar a cargo de terceros dentro de la plataforma, por lo que es importante revisar condiciones de garantía y devolución antes de comprar.
Las ofertas en celulares de Coto
Por su parte, Coto también lanzó promociones en celulares, aunque con una dinámica distinta. En este caso, los descuentos pueden llegar hasta el 20%, pero suelen aplicarse únicamente a compras al contado.
Esto implica que quienes opten por pagar en cuotas no accederán al precio rebajado, ya que el beneficio está pensado para pagos en una sola vez. Es una estrategia orientada a quienes pueden hacer un desembolso inmediato y buscan un ahorro directo.
Además, muchas de estas promociones están disponibles para clientes registrados dentro de la comunidad del supermercado, por lo que es necesario contar con usuario para acceder a los beneficios.
En definitiva, ambas cadenas ofrecen alternativas interesantes. La clave está en comparar precios, evaluar formas de pago y elegir la opción que mejor se adapte a cada necesidad, aprovechando descuentos que pueden marcar una diferencia importante en el bolsillo.
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