Ofertas en supermercados: cómo acceder a descuentos en compras de todos los días

Además, se destacan las promociones en electrodomésticos pequeños, donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 80% en productos como batidoras, licuadoras o freidoras de aire.

En alimentos, limpieza y productos de uso diario, los descuentos suelen ubicarse entre el 30% y el 50%, especialmente en marcas seleccionadas o compras por volumen. Esto permite reducir considerablemente el gasto mensual si se planifican bien las compras.

Los descuentos en supermercados Carrefour

Por su parte, Carrefour apuesta a una estrategia diferente, enfocada en la financiación y en beneficios adicionales con medios de pago específicos.

Una de las principales ventajas es la posibilidad de acceder a cuotas sin interés, especialmente en productos de mayor valor como electrodomésticos o tecnología. En algunos casos, estas financiaciones pueden extenderse hasta 12 cuotas.

También hay descuentos directos en días puntuales, como promociones del 10% pagando con app o QR, además de ofertas tipo 2x1 en productos seleccionados.

En cuanto a electrodomésticos pequeños, se pueden encontrar precios muy rebajados, con productos que bajan significativamente respecto a su valor original, lo que los vuelve más accesibles para quienes buscan equipar su hogar.

En definitiva, mientras Coto prioriza el descuento inmediato, Carrefour se enfoca en facilitar el acceso mediante financiación, por lo que elegir uno u otro dependerá del tipo de compra que quieras hacer.

Para aprovechar al máximo estas promociones, lo ideal es comparar precios, revisar los días de descuento y utilizar el medio de pago que otorgue el mayor beneficio en cada caso.