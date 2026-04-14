Ofertas en supermercados: cómo acceder a descuentos en compras de todos los días
Entre descuentos directos, reintegros y cuotas sin interés, las principales cadenas del país ofrecen beneficios que permiten organizar mejor las compras de todos los días.
En un contexto donde los precios siguen siendo una preocupación, los supermercados ajustan sus estrategias para atraer clientes con promociones cada vez más amplias. Durante este mes, tanto Coto como Carrefour lanzaron beneficios que alcanzan desde alimentos hasta electrodomésticos.
La clave está en entender cómo funciona cada promoción y qué medios de pago conviene usar, ya que no todas las ofertas aplican de la misma manera ni tienen los mismos topes de reintegro.
Según las promociones vigentes, se pueden encontrar descuentos que llegan hasta el 80% en algunos productos, combinados con cuotas sin interés o reintegros en compras cotidianas.
Los descuentos en supermercados Coto
En el caso de Coto, el foco está puesto en el ahorro inmediato a través de descuentos directos y reintegros.
Uno de los principales beneficios es el programa Comunidad Coto, que permite acceder a devoluciones de hasta el 30% pagando con tarjeta de débito de bancos adheridos. Este reintegro suele acreditarse en pocos días, lo que lo convierte en una opción muy elegida para compras frecuentes.
Además, se destacan las promociones en electrodomésticos pequeños, donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 80% en productos como batidoras, licuadoras o freidoras de aire.
En alimentos, limpieza y productos de uso diario, los descuentos suelen ubicarse entre el 30% y el 50%, especialmente en marcas seleccionadas o compras por volumen. Esto permite reducir considerablemente el gasto mensual si se planifican bien las compras.
Los descuentos en supermercados Carrefour
Por su parte, Carrefour apuesta a una estrategia diferente, enfocada en la financiación y en beneficios adicionales con medios de pago específicos.
Una de las principales ventajas es la posibilidad de acceder a cuotas sin interés, especialmente en productos de mayor valor como electrodomésticos o tecnología. En algunos casos, estas financiaciones pueden extenderse hasta 12 cuotas.
También hay descuentos directos en días puntuales, como promociones del 10% pagando con app o QR, además de ofertas tipo 2x1 en productos seleccionados.
En cuanto a electrodomésticos pequeños, se pueden encontrar precios muy rebajados, con productos que bajan significativamente respecto a su valor original, lo que los vuelve más accesibles para quienes buscan equipar su hogar.
En definitiva, mientras Coto prioriza el descuento inmediato, Carrefour se enfoca en facilitar el acceso mediante financiación, por lo que elegir uno u otro dependerá del tipo de compra que quieras hacer.
Para aprovechar al máximo estas promociones, lo ideal es comparar precios, revisar los días de descuento y utilizar el medio de pago que otorgue el mayor beneficio en cada caso.
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