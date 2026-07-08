El atractivo turístico para conocer en Bariloche: tarifas actualizadas y novedades para ascender al mirador

El paseo comienza en la estación base, ubicada en el kilómetro 5 de la avenida de los Pioneros. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden disfrutar de vistas privilegiadas del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El funicular del Cerro Otto, un clásico de cada invierno

La tarifa para esta temporada será de 60 mil pesos para mayores de 13 años y de 30 mil pesos para menores, mayores de 65 años y residentes de Bariloche. Los niños de hasta 5 años ingresan sin cargo. El ticket incluye ascenso y descenso en teleférico, estacionamiento gratuito y traslado ida y vuelta desde los puntos de venta ubicados en el centro de la ciudad.

Una vez en la cima, los visitantes pueden acceder a una amplia variedad de propuestas. Entre ellas se destaca la tradicional confitería giratoria, única en el país, que ofrece vistas de 360 grados y gastronomía patagónica, incluyendo opciones sin TACC.

También se puede recorrer la galería de arte que alberga réplicas exactas de tres de las obras más emblemáticas de Miguel Ángel Buonarroti: El David, El Moisés y La Piedad, autorizadas por el gobierno italiano para exhibirse juntas en este espacio.

Para quienes buscan aventura, durante todo el año funcionan la palestra y la tirolesa. En invierno se suman las pistas de trineos para adultos y niños, las caminatas con raquetas por el bosque nevado y el Funicular de la Cumbre, un medio de elevación adicional que permite acceder a los sectores más altos del complejo.

Los puntos de venta se encuentran en Mitre y Villegas, San Martín e Independencia y en la estación inferior del teleférico, sobre avenida Pioneros kilómetro 5. Finalmente, desde la administración destacaron que el Teleférico Cerro Otto forma parte de la Fundación Sara María Furman, por lo que cada ingreso también contribuye al financiamiento de distintas acciones solidarias impulsadas por la institución.