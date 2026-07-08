El atractivo turístico para conocer en Bariloche: tarifas actualizadas y novedades para ascender al mirador
La emblemática ciudad del sur del país ofrece una amplia variedad de ofertas para disfrutar de la nieve.
Con su entorno natural incomparable, la ciudad de San Carlos de Bariloche se transforma en un destino mágico durante el invierno, no sólo por la belleza de los paisajes patagónicos sino también por su gran variedad de emocionantes actividades al aire libre para todos los gustos y edades.
Ir a Bariloche a hacer actividades de nieve es una de esas oportunidades que no deben perderse en invierno. Es que además de su belleza natural, la ciudad es conocida por tener una de las mayores ofertas en lo que a actividades al aire libre respecta y aquellas que son en la nieve, son las estrellas indiscutidas.
No por nada es la ciudad elegida por cientos de generaciones de estudiantes para el clásico viaje de egresados: su oferta de actividades al aire libre es realmente variada y se puede disfrutar incluso también si se viaja en pareja o solo.
Todo lo que tenés que saber sobre el Cerro Otto
El Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto reabrió sus puertas, luego del cierre técnico anual realizado durante mayo para tareas de mantenimiento integral e inspecciones de seguridad. Ubicado en San Carlos de Bariloche, el tradicional paseo es uno de los grandes clásicos turísticos de la Patagonia y cada temporada recibe a miles de visitantes que buscan combinar nieve, naturaleza y algunas de las mejores vistas panorámicas de la región.
Durante el receso operativo se realizaron trabajos de mantenimiento en las 42 góndolas panorámicas, el sistema motriz del teleférico y la infraestructura de las estaciones inferior y superior, bajo estándares internacionales de seguridad.
El paseo comienza en la estación base, ubicada en el kilómetro 5 de la avenida de los Pioneros. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden disfrutar de vistas privilegiadas del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La tarifa para esta temporada será de 60 mil pesos para mayores de 13 años y de 30 mil pesos para menores, mayores de 65 años y residentes de Bariloche. Los niños de hasta 5 años ingresan sin cargo. El ticket incluye ascenso y descenso en teleférico, estacionamiento gratuito y traslado ida y vuelta desde los puntos de venta ubicados en el centro de la ciudad.
Una vez en la cima, los visitantes pueden acceder a una amplia variedad de propuestas. Entre ellas se destaca la tradicional confitería giratoria, única en el país, que ofrece vistas de 360 grados y gastronomía patagónica, incluyendo opciones sin TACC.
También se puede recorrer la galería de arte que alberga réplicas exactas de tres de las obras más emblemáticas de Miguel Ángel Buonarroti: El David, El Moisés y La Piedad, autorizadas por el gobierno italiano para exhibirse juntas en este espacio.
Para quienes buscan aventura, durante todo el año funcionan la palestra y la tirolesa. En invierno se suman las pistas de trineos para adultos y niños, las caminatas con raquetas por el bosque nevado y el Funicular de la Cumbre, un medio de elevación adicional que permite acceder a los sectores más altos del complejo.
Los puntos de venta se encuentran en Mitre y Villegas, San Martín e Independencia y en la estación inferior del teleférico, sobre avenida Pioneros kilómetro 5. Finalmente, desde la administración destacaron que el Teleférico Cerro Otto forma parte de la Fundación Sara María Furman, por lo que cada ingreso también contribuye al financiamiento de distintas acciones solidarias impulsadas por la institución.
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