Las recomendaciones para reconocer rostros hechos con inteligencia artificial
Los avances en esta tecnología hicieron que muchas de las señales que antes permitían detectar un rostro falso ya no sean tan evidentes.
La inteligencia artificial es capaz de generar imágenes cada vez más realistas, al punto de que distinguir una fotografía auténtica de una creada por algoritmos se volvió un verdadero desafío.
Frente a este escenario, especialistas recomiendan prestar atención a ciertos patrones que suelen repetirse en las imágenes generadas por IA. Según explicó la investigadora Amy Dawel, de la Australian National University, no se trata tanto de buscar errores anatómicos, sino de observar características generales que los algoritmos tienden a reproducir.
La experta sostiene que los generadores de imágenes crean rostros a partir de grandes bases de datos y promedios matemáticos, lo que da como resultado caras muy equilibradas, pero con algunos rasgos que pueden despertar sospechas.
Herramientas de verificación: las seis señales que ayudan a distinguir un rostro real de uno hecho con Inteligencia Artificial, según una experta
De acuerdo con el estudio, estas son las principales características que pueden ayudar a detectar un rostro generado por inteligencia artificial:
- Exceso de simetría: los rostros creados por IA suelen tener una simetría casi perfecta, algo poco frecuente en las personas reales.
- Proporciones demasiado equilibradas: ojos, nariz, boca y mandíbula aparecen distribuidos de manera muy uniforme, sin pequeñas variaciones naturales.
- Belleza idealizada: muchas imágenes muestran rostros considerados muy atractivos, ya que los algoritmos suelen construir una especie de "promedio" de belleza.
- Poca expresividad: las emociones pueden verse más rígidas o limitadas, con gestos que transmiten menos naturalidad.
- Falta de rasgos distintivos: resulta difícil encontrar cicatrices, marcas, asimetrías o características únicas que hagan memorable a esa persona.
- Rostros poco memorables: aunque parezcan realistas, muchas veces generan la sensación de haber visto una cara "genérica", sin elementos que permitan recordarla fácilmente.
Por qué ya no alcanza con buscar errores
Hace algunos años era común detectar imágenes falsas por detalles como dedos deformes, orejas mal ubicadas o fondos con objetos inconsistentes. Sin embargo, la evolución de la inteligencia artificial redujo considerablemente ese tipo de fallos.
Por ese motivo, los investigadores consideran que el mejor método consiste en entrenar la percepción para identificar patrones generales y no depender únicamente de errores puntuales, que cada vez aparecen con menor frecuencia.
El entrenamiento mejora la detección
Según los resultados del estudio, las personas que recibieron un breve entrenamiento para reconocer estas características casi duplicaron su capacidad para identificar rostros creados por inteligencia artificial.
Los especialistas consideran que este tipo de educación será cada vez más importante, especialmente por el crecimiento del uso de imágenes generadas por IA en redes sociales, aplicaciones de citas, perfiles digitales e incluso documentos de identidad, donde verificar la autenticidad de una fotografía resulta fundamental.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario