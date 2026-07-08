Las recomendaciones para reconocer rostros hechos con inteligencia artificial

Por ese motivo, los investigadores consideran que el mejor método consiste en entrenar la percepción para identificar patrones generales y no depender únicamente de errores puntuales, que cada vez aparecen con menor frecuencia.

El entrenamiento mejora la detección

Según los resultados del estudio, las personas que recibieron un breve entrenamiento para reconocer estas características casi duplicaron su capacidad para identificar rostros creados por inteligencia artificial.

Los especialistas consideran que este tipo de educación será cada vez más importante, especialmente por el crecimiento del uso de imágenes generadas por IA en redes sociales, aplicaciones de citas, perfiles digitales e incluso documentos de identidad, donde verificar la autenticidad de una fotografía resulta fundamental.