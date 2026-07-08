Escapadas por Buenos Aires: los destinos ideales para pasear en familia durante el invierno

República de los Niños, La Plata

En la localidad de Gonnet, partido de La Plata. La República de los Niños ocupa 50 hectáreas y sorprende a toda la familia con una ciudad construida a escala para chicos de aproximadamente 10 años.

El acceso al predio y el estacionamiento son gratuitos y está permitido ingresar con comida y bebida, aunque algunas actividades internas tienen un valor adicional para mantener el parque. El paseo funciona de martes a domingo entre las 7:00 y las 22:00, aunque cada propuesta recreativa puede manejar sus propios horarios.

Entre sus principales atractivos aparecen 35 edificios inspirados en instituciones públicas, como una Legislatura, un Palacio de Justicia, una Casa de Gobierno y un Banco Infantil.

El predio también cuenta con un avión Boeing abierto al público, un museo dedicado a los excombatientes de Malvinas, una granja educativa, amplios espacios verdes y sectores para hacer picnics. Los visitantes también pueden optar por paseos en barco o recorrer el parque en un trencito, pero tienen un leve costo extra.

Parque temático "El Laberinto", Las Toninas

El Laberinto de Las Toninas ofrece una propuesta diferente. El parque está ubicado sobre la Avenida 7 y calle 16, a pocos minutos de la terminal de ómnibus y muy cerca de la playa. Su principal atractivo es un enorme recorrido natural de 6.400 metros cuadrados, diseñado sobre un médano y rodeado por acacias que alcanzan hasta 5 metros de altura.

El desafío consiste en encontrar el único camino correcto entre cinco accesos posibles para llegar hasta un mangrullo de 10 metros de altura, desde el cual se puede disfrutar de una vista panorámica del mar, las dunas y los alrededores de la localidad.

Además del recorrido principal, el predio dispone de sectores recreativos para practicar fútbol tenis, básquet y vóley. Durante la temporada de verano también incorpora el "Laberinto del Terror".