Escapadas por Buenos Aires: los destinos ideales para pasear en familia durante el invierno
Conocé estos lugares de la Provincia de Buenos Aires para desconectar de la rutina y aprovechar en las vacaciones frías que se avecinan.
Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias empiezan a buscar destinos para descansar y compartir actividades sin tener que viajar demasiados kilómetros.
Desde pueblos tranquilos hasta espacios rurales y destinos rodeados de paisajes únicos, la provincia cuenta con lugares ideales para desconectarse de la rutina durante algunos días. Además, muchas de estas escapadas ofrecen actividades especialmente pensadas para los más chicos.
Los mejores destinos de Buenos Aires para recorrer en familia
Temaikén, Escobar
Ubicado en Belén de Escobar, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Temaikén es uno de los paseos más elegidos por las familias durante las vacaciones de invierno. El predio reúne un bioparque, acuario y espacios botánicos con una propuesta enfocada en la conservación de la naturaleza y la educación ambiental. El complejo abre de miércoles a domingo y los feriados de 10:00 a 18:00.
Entre sus principales atractivos se encuentra el gran acuario, que alberga 1 millón de litros de agua y recrea ambientes del Mar Argentino y distintos ríos. Ahí es posible observar tiburones, mantarrayas y numerosas especies marinas. También cuenta con uno de los aviarios más grandes de Sudamérica, donde los visitantes recorren pasarelas llenas de aves.
El recorrido incluye áreas dedicadas a mamíferos, reptiles y fauna autóctona, además del espacio educativo Planeta Vida, pensado para que los chicos conozcan la importancia del cuidado del ambiente.
República de los Niños, La Plata
En la localidad de Gonnet, partido de La Plata. La República de los Niños ocupa 50 hectáreas y sorprende a toda la familia con una ciudad construida a escala para chicos de aproximadamente 10 años.
El acceso al predio y el estacionamiento son gratuitos y está permitido ingresar con comida y bebida, aunque algunas actividades internas tienen un valor adicional para mantener el parque. El paseo funciona de martes a domingo entre las 7:00 y las 22:00, aunque cada propuesta recreativa puede manejar sus propios horarios.
Entre sus principales atractivos aparecen 35 edificios inspirados en instituciones públicas, como una Legislatura, un Palacio de Justicia, una Casa de Gobierno y un Banco Infantil.
El predio también cuenta con un avión Boeing abierto al público, un museo dedicado a los excombatientes de Malvinas, una granja educativa, amplios espacios verdes y sectores para hacer picnics. Los visitantes también pueden optar por paseos en barco o recorrer el parque en un trencito, pero tienen un leve costo extra.
Parque temático "El Laberinto", Las Toninas
El Laberinto de Las Toninas ofrece una propuesta diferente. El parque está ubicado sobre la Avenida 7 y calle 16, a pocos minutos de la terminal de ómnibus y muy cerca de la playa. Su principal atractivo es un enorme recorrido natural de 6.400 metros cuadrados, diseñado sobre un médano y rodeado por acacias que alcanzan hasta 5 metros de altura.
El desafío consiste en encontrar el único camino correcto entre cinco accesos posibles para llegar hasta un mangrullo de 10 metros de altura, desde el cual se puede disfrutar de una vista panorámica del mar, las dunas y los alrededores de la localidad.
Además del recorrido principal, el predio dispone de sectores recreativos para practicar fútbol tenis, básquet y vóley. Durante la temporada de verano también incorpora el "Laberinto del Terror".
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