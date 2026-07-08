La última frase de Franco Depauli a un amigo antes de ser asesinado en Cañuelas: "Nos vemos el sábado, te amo"

Según relató Javier, ya se había registrado una pelea entre un grupo de personas apenas había terminado el partido: “Se pelearon entre dos o tres. Y después se ve que se juntaron más y se armó una pelea más grande. Por desgracia, Franco recibió un piedrazo y murió”.

Franco De Pauli murió tras recibir un golpe durante los festejos en Cañuelas

Al momento de recordar a su amigo, Javier subrayó: “Franco era un símbolo de Cañuelas. Lo conocíamos todos, un pibe macanudísimo, siempre participando en eventos solidarios, ayudando a la gente, haciendo malabares en la calle. Un pibe buenísimo”.

Por el hecho fue detenido un joven identificado como Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien, según informaron las autoridades, tiene antecedentes por robo. Sin embargo, por estas horas se presume que no sería el autor material del hecho, sino que pertenecería al grupo de personas que se encontraban peleado. Ante esta situación, amigos y familiares de la víctima buscan grabaciones del momento para esclarecer las circunstancias del hecho.