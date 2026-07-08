La última frase de Franco Depauli a un amigo antes de ser asesinado en Cañuelas: "Nos vemos el sábado, te amo"
El hombre de 46 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza en medio de los incidentes durante los festejos por el triunfo de la Selección.
La localidad bonaerense de Cañuelas no sale de la conmoción tras la muerte de Franco Daniel Depauli, un vecino de 46 años que, como muchos, salió a celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Egipto por el Mundial 2026, pero recibió un piedrazo fatal cuando quedó en medio de una riña durante los festejos.
Al igual que en los partidos anteriores, el martes al mediodía Depuali se había reunido con su amigo Javier en un bar del centro de Cañuelas para ver el partido de la albiceleste. Ahí almorzaron, compartieron los nervios durante el encuentro y luego decidieron salir a la calle para reunirse con el resto de los vecinos para celebrar el épico triunfo.
“Siempre manteníamos la misma cábala: uno se sentaba en una mesa al lado del otro. Ayer a la tarde vinimos a ver el partido, estuvimos juntos. Siempre que se podía traía bombos, redoblantes, trompetas, vuvuzela. Él siempre estaba contento con eso”, contó Javier sobre cómo “El Gitano” vivía cada encuentro durante el mundial.
“Terminó el partido, se puso a llorar y nos abrazamos. Salí con él a festejar un rato y cuando me estaba yendo con el auto me ataja y me dice ‘viste, que nunca perdimos la fe y la esperanza, nos vemos el sábado, te amo’”, contó Javier esta mañana.
Javier se retiró de la zona, pero a los pocos minutos recibió un mensaje con la desgarradora noticia: “Al rato recibo un mensaje de un amigo que decía ‘lo mataron al gitano’. Le dije que no podía ser, si yo había estado recién con él festejando en la plaza. Mi amigo me dijo que le pegaron un piedrazo y que llegó muerto al hospital”, explicó en diálogo con TN.
Según relató Javier, ya se había registrado una pelea entre un grupo de personas apenas había terminado el partido: “Se pelearon entre dos o tres. Y después se ve que se juntaron más y se armó una pelea más grande. Por desgracia, Franco recibió un piedrazo y murió”.
Al momento de recordar a su amigo, Javier subrayó: “Franco era un símbolo de Cañuelas. Lo conocíamos todos, un pibe macanudísimo, siempre participando en eventos solidarios, ayudando a la gente, haciendo malabares en la calle. Un pibe buenísimo”.
Por el hecho fue detenido un joven identificado como Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien, según informaron las autoridades, tiene antecedentes por robo. Sin embargo, por estas horas se presume que no sería el autor material del hecho, sino que pertenecería al grupo de personas que se encontraban peleado. Ante esta situación, amigos y familiares de la víctima buscan grabaciones del momento para esclarecer las circunstancias del hecho.
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