Dónde comer buen locro este 9 de julio y el fin de semana largo yendo con la SUBE o en auto cerca de CABA

Fiestas de locro para llegar con la SUBE en CABA

Si buscás una opción muy cerca del Obelisco y de fácil acceso con múltiples líneas de colectivos o subte, el festival Sabores de la Patria es el lugar ideal. Se realizará el jueves 9 y el viernes 10 de julio, de 12 a 20 horas, en el barrio de Recoleta (Av. del Libertador y Pueyrredón, justo frente al Museo de Bellas Artes).