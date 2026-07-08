Dónde comer buen locro este 9 de julio y el fin de semana largo yendo con la SUBE o en auto cerca de CABA
Llega el fin de semana largo y te contamos los mejores lugares para disfrutar un buen locro patrio, ya sea en transporte público o a pocas horas en auto.
Para celebrar la Independencia no puede faltar el clásico locro. Con el fin de semana largo por delante, existen excelentes propuestas gastronómicas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en localidades cercanas para visitar en auto o con la tarjeta SUBE y disfrutar de nuestras mejores costumbres.
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Fiestas de locro para llegar con la SUBE en CABA
Si buscás una opción muy cerca del Obelisco y de fácil acceso con múltiples líneas de colectivos o subte, el festival Sabores de la Patria es el lugar ideal. Se realizará el jueves 9 y el viernes 10 de julio, de 12 a 20 horas, en el barrio de Recoleta (Av. del Libertador y Pueyrredón, justo frente al Museo de Bellas Artes).
Allí los visitantes podrán disfrutar de carnes al asador, carbonada, empanadas y, por supuesto, una cocina regional de primer nivel. Además, se montará un inmenso mercado de productores con quesos, embutidos y productos autóctonos de distintos puntos del país. La entrada es libre y gratuita, pero tené en cuenta que se suspende por lluvia.
Dónde comer locro a pocas horas en auto
Para quienes prefieren agarrar la ruta y hacer una escapada corta por la provincia de Buenos Aires, hay varias celebraciones tradicionales que rinden homenaje a este exquisito plato:
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Fiesta del Locro Popular (Lobos): El mismo 9 de julio, la ciudad te espera con auténtica gastronomía criolla, el clásico Pericón Nacional, shows artísticos en vivo, mercado artesanal y foodtrucks.
Fiesta del Locro y la Empanada (Alsina, Baradero): También el jueves 9, esta localidad festeja desde hace más de 16 años con puestos gastronómicos, ballets locales y stands representativos de las instituciones del pueblo.
Locro lamadritense (General La Madrid): Si te animás a viajar al interior bonaerense este jueves, habrá un colorido desfile cívico y un almuerzo popular completamente sin costo, organizado por el municipio.
Fiesta del Locro (Zelaya, Pilar): Ideal para cerrar el fin de semana, el domingo 12 de julio esta localidad ofrecerá espectáculos folklóricos, artesanías criollas y el gran concurso de cocineros para elegir la mejor receta.
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