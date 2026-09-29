El dato sobre la longevidad que sorprende a la ciencia: qué ocurre después de los 100 años

¿Qué ocurre dentro del organismo con el paso del tiempo?

Uno de los principales obstáculos para prolongar la vida está relacionado con el deterioro progresivo de los sistemas celulares. Las células cuentan con mecanismos destinados a reparar el ADN, eliminar componentes dañados, reciclar proteínas y mantener el funcionamiento de las mitocondrias.

El problema es que estos procesos de mantenimiento pierden eficacia con el envejecimiento. Con el paso del tiempo se acumulan daños que pueden afectar el funcionamiento de los tejidos y aumentar la aparición de enfermedades.

Por eso, según la perspectiva de Ramakrishnan, prolongar radicalmente la vida no consistiría simplemente en encontrar mejores tratamientos para enfermedades concretas. El desafío científico sería intervenir sobre los procesos fundamentales que generan el deterioro del organismo.

Las investigaciones para intentar retrasar el envejecimiento

La ciencia analiza distintas estrategias para intentar ralentizar estos mecanismos. Una de ellas es la restricción calórica, que produjo resultados en diferentes organismos al modificar determinadas vías metabólicas relacionadas con el envejecimiento.

También se estudia la autofagia, un proceso mediante el cual las células eliminan componentes deteriorados. Sin embargo, los resultados obtenidos en modelos animales no permiten concluir que reducir de manera drástica la alimentación prolongue la vida de los seres humanos.

Otro de los compuestos investigados es la rapamicina, un fármaco que actúa sobre la vía mTOR, vinculada con el crecimiento y el metabolismo. En experimentos con ratones logró extender la longevidad, aunque su utilización en seres humanos presenta dificultades, entre ellas sus efectos sobre el sistema inmunológico.

La metformina y los agonistas del GLP-1 también forman parte de distintas investigaciones relacionadas con el envejecimiento. Hasta el momento, no existen evidencias suficientes para considerarlos tratamientos capaces de prolongar la vida de personas sanas.

El desafío de rejuvenecer las células

Otra línea de investigación apunta directamente al rejuvenecimiento celular. En este campo aparecen los llamados factores de Yamanaka, capaces de modificar profundamente las características de una célula. La reprogramación completa, sin embargo, presenta riesgos importantes, entre ellos la posibilidad de generar tumores.

Por esa razón, los investigadores estudian alternativas de reprogramación parcial y controlada que permitan recuperar determinadas características asociadas con la juventud sin modificar por completo la identidad celular. A este desafío se suma otro problema: las mutaciones somáticas. Se trata de alteraciones genéticas que aparecen en las células durante el transcurso de la vida y que podrían representar otro límite para la longevidad.