Margarita Vidrialesa, albañila: "Cualquier oficio puede hacerlo cualquier persona gracias a la maquinaria"

Para Margarita, este contexto explica parte del fenómeno: "Hoy cualquier oficio puede ser realizado por cualquier persona gracias a la maquinaria que existe. Muchas mujeres se forman porque encuentran mejores oportunidades laborales y salarios más altos".

Según relató, quienes se inician en la actividad perciben sueldos cercanos a los 1.300 euros mensuales, mientras que los trabajadores más experimentados pueden alcanzar ingresos considerablemente superiores.

La especialización y la experiencia se volvieron factores cada vez más valorados en un mercado laboral que necesita cubrir vacantes dejadas por personal altamente calificado que se retira de la actividad.

Menos esfuerzo físico, más tecnología

Uno de los cambios más importantes que atravesó a la construcción en los últimos años fue la incorporación de maquinaria y herramientas que reducen la exigencia física de muchas tareas.

Grúas, elevadores, plataformas y otros equipos permiten mover materiales pesados sin necesidad de manipularlos manualmente, además de contribuir a prevenir lesiones y accidentes laborales.

"La gente piensa que la construcción es solo cuestión de fuerza física, y no siempre es así", señaló Margarita.

La legislación española incluso obliga a las empresas a adoptar medidas para minimizar la manipulación manual de cargas cuando exista riesgo para los trabajadores, promoviendo el uso de herramientas y procedimientos que reduzcan el esfuerzo.

El mundo de la construcción y los prejuicios

A pesar de la creciente presencia de mujeres, todavía deben enfrentar prejuicios vinculados a su capacidad para desempeñarse en determinadas tareas.

"Creen que una mujer no puede levantar 25 kilos, pero basta con ver a una madre cargando a su hijo", afirmó Margarita al cuestionar algunos estereotipos que aún persisten dentro y fuera de las obras.

La mecanización, la capacitación y los avances tecnológicos modificaron buena parte de los trabajos del sector. En ese escenario, la llegada de más mujeres aparece como parte de una transformación más amplia que busca renovar la fuerza laboral y cubrir la demanda de mano de obra especializada en una actividad clave para la economía española.