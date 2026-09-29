Mata plagas en cinco segundos: el truco casero para eliminar pulgones, mosca blanca y cochinillas

La recomendación difundida en el video es rociar las hojas que presenten signos de deterioro, procurando cubrir tanto la parte superior como la inferior de las mismas. Esta última zona es especialmente importante cuando se buscan insectos pequeños que suelen esconderse debajo de las hojas. El preparado es presentado como una alternativa para plantas ornamentales, flores e incluso árboles frutales.

¿Cada cuánto aplicar la preparación casera?

Según el método explicado por Huerto Adictos, el preparado puede aplicarse una vez por semana. El video también sostiene que la mezcla diluida puede conservarse durante hasta tres semanas. Sin embargo, al tratarse de una preparación casera que contiene sustancias que pueden afectar los tejidos vegetales si se utilizan en concentraciones inadecuadas, es recomendable actuar con precaución.

Una opción prudente es probar primero el producto en una pequeña cantidad de hojas y observar durante un tiempo si aparecen manchas, quemaduras o cambios de color. Esto es especialmente importante porque no todas las especies de plantas reaccionan de la misma manera ante el bicarbonato o el agua oxigenada.

¿Qué plagas pueden aparecer en las plantas?

Los pulgones, la mosca blanca y las cochinillas están entre los insectos que más habitualmente pueden encontrarse en plantas domésticas. También pueden aparecer arañas rojas, orugas, hormigas y otros organismos que provocan daños en las hojas.

Además, existen enfermedades causadas por hongos que pueden generar manchas, pérdida de vigor o cambios en el aspecto de la planta. Entre ellas se encuentran problemas como el oídio, el mildiu y la botritis.

La identificación correcta del problema es importante antes de aplicar cualquier tratamiento. Una hoja amarillenta, por ejemplo, no necesariamente indica la presencia de una plaga: puede deberse también a exceso o falta de agua, problemas de iluminación, deficiencias nutricionales u otras causas.

De esta manera, el preparado casero puede entenderse como una alternativa de jardinería doméstica, pero su utilización debe hacerse con cuidado para proteger tanto las hojas como la salud general de las plantas.