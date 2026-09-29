Mata plagas en cinco segundos: el truco casero para eliminar pulgones, mosca blanca y cochinillas
Una preparación casera combina cebolla, ajo, bicarbonato y agua oxigenada para tratar hojas afectadas por algunas plagas y hongos.
Las plagas pueden convertirse rápidamente en uno de los principales problemas para quienes tienen plantas en casa, especialmente cuando aparecen pulgones, mosca blanca, cochinillas u otros insectos que se alimentan de sus hojas. Frente a estos casos, existen diferentes alternativas comerciales, aunque también circulan preparados caseros elaborados con ingredientes fáciles de conseguir.
Uno de ellos fue presentado por el canal de YouTube Huerto Adictos, que propone una mezcla a base de cebolla, ajo, bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Según explica el video, el preparado puede utilizarse como complemento para plantas afectadas por determinadas plagas y hongos. La receta es sencilla, pero hay un punto fundamental: la mezcla concentrada no debe aplicarse directamente sobre las hojas. Antes de utilizarla, debe diluirse en agua.
¿Cómo preparar el insecticida casero para las plantas?
El primer ingrediente de la preparación es la cebolla. La receta utiliza dos rodajas, que deben cortarse y luego machacarse para facilitar la extracción de sus jugos. El segundo componente es el ajo. Para esta preparación se utiliza un diente de ajo, que también debe triturarse o machacarse antes de incorporarlo al recipiente junto con la cebolla.
Luego llega el bicarbonato de sodio. La receta propone agregar una cucharadita pequeña, equivalente aproximadamente a una medida de postre. Finalmente se incorpora una cucharada sopera de agua oxigenada. Todos los ingredientes deben mezclarse bien antes de avanzar con la dilución. Además, recomiendan agregar además alrededor de medio vaso de agua durante la preparación inicial para facilitar la integración de los componentes.
El paso clave del truco casero: diluir antes de pulverizar
Una vez terminada la mezcla, se obtiene un concentrado. Por eso, uno de los puntos más importantes de la receta es no utilizarlo directamente sobre las plantas. La preparación debe diluirse en aproximadamente 1,5 a 2 litros de agua. Después de mezclar nuevamente, el líquido puede colocarse en un pulverizador para facilitar la aplicación.
La recomendación difundida en el video es rociar las hojas que presenten signos de deterioro, procurando cubrir tanto la parte superior como la inferior de las mismas. Esta última zona es especialmente importante cuando se buscan insectos pequeños que suelen esconderse debajo de las hojas. El preparado es presentado como una alternativa para plantas ornamentales, flores e incluso árboles frutales.
¿Cada cuánto aplicar la preparación casera?
Según el método explicado por Huerto Adictos, el preparado puede aplicarse una vez por semana. El video también sostiene que la mezcla diluida puede conservarse durante hasta tres semanas. Sin embargo, al tratarse de una preparación casera que contiene sustancias que pueden afectar los tejidos vegetales si se utilizan en concentraciones inadecuadas, es recomendable actuar con precaución.
Una opción prudente es probar primero el producto en una pequeña cantidad de hojas y observar durante un tiempo si aparecen manchas, quemaduras o cambios de color. Esto es especialmente importante porque no todas las especies de plantas reaccionan de la misma manera ante el bicarbonato o el agua oxigenada.
¿Qué plagas pueden aparecer en las plantas?
Los pulgones, la mosca blanca y las cochinillas están entre los insectos que más habitualmente pueden encontrarse en plantas domésticas. También pueden aparecer arañas rojas, orugas, hormigas y otros organismos que provocan daños en las hojas.
Además, existen enfermedades causadas por hongos que pueden generar manchas, pérdida de vigor o cambios en el aspecto de la planta. Entre ellas se encuentran problemas como el oídio, el mildiu y la botritis.
La identificación correcta del problema es importante antes de aplicar cualquier tratamiento. Una hoja amarillenta, por ejemplo, no necesariamente indica la presencia de una plaga: puede deberse también a exceso o falta de agua, problemas de iluminación, deficiencias nutricionales u otras causas.
De esta manera, el preparado casero puede entenderse como una alternativa de jardinería doméstica, pero su utilización debe hacerse con cuidado para proteger tanto las hojas como la salud general de las plantas.
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