¿Tenés más de 50? La señal al caminar que los entrenadores recomiendan no ignorar

No es lo mismo bajar la mirada ocasionalmente para esquivar un obstáculo que sentir que es necesario controlar visualmente cada paso. La diferencia está en la frecuencia con la que sucede y en si aparece acompañada de otras dificultades.

¿Por qué la mirada puede influir en la forma de caminar?

La posición de la cabeza también tiene relación con la postura. La entrenadora Beatriz Crespo explicó en Sport Life que, durante determinados ejercicios, mirar hacia abajo puede favorecer una inclinación del cuerpo hacia adelante y reducir el campo de visión.

Esto no significa que mirar ocasionalmente al suelo sea perjudicial. En una caminata existen situaciones en las que resulta completamente normal observar el terreno para evitar un obstáculo o calcular dónde apoyar el pie. El punto que señalan los especialistas es diferente: sentir que es necesario mirar permanentemente los pies para caminar con seguridad puede ser una señal de que conviene prestar más atención al equilibrio.

La propiocepción también cumple un papel importante

Para desplazarnos con normalidad no dependemos exclusivamente de la vista. El cuerpo cuenta con mecanismos que permiten conocer la posición de las distintas partes sin tener que observarlas constantemente. Esta capacidad recibe el nombre de propiocepción y participa, entre otras situaciones, cuando una persona se mantiene sobre una pierna, cambia de dirección o intenta recuperar la estabilidad después de un tropiezo.

Ander Santa Coloma destaca precisamente la importancia de esta capacidad para poder caminar sin necesidad de comprobar visualmente cada movimiento. Trabajarla puede ayudar a mejorar la percepción corporal y la estabilidad, especialmente cuando se combina con ejercicios de fuerza y coordinación.

El equilibrio se puede entrenar

Una de las ideas principales que transmiten los entrenadores es que el equilibrio no es una capacidad que deba darse por perdida con la edad. También puede ejercitarse.

Blanca Pombal propone combinar ejercicios de estabilidad y coordinación con trabajo de fuerza. Algunas alternativas son mantenerse sobre una pierna cerca de un apoyo firme, caminar colocando un pie delante del otro o realizar desplazamientos laterales.

La recomendación es adaptar siempre la dificultad a las posibilidades de cada persona y utilizar un apoyo estable cuando sea necesario. El objetivo no es realizar movimientos complejos, sino entrenar progresivamente la capacidad de controlar el cuerpo.

La fuerza de las piernas también es fundamental

El equilibrio no depende únicamente de la capacidad de mantenerse estable. La fuerza de las piernas también resulta importante para caminar, subir escaleras, levantarse de una silla o reaccionar ante un cambio inesperado del terreno. Entre los ejercicios mencionados por los entrenadores aparecen las sentadillas adaptadas, las elevaciones de gemelos y las subidas a un escalón bajo.

Estos movimientos reproducen acciones presentes en la vida diaria y permiten trabajar diferentes grupos musculares de las extremidades inferiores. La idea es conservar la autonomía y mantener la confianza para realizar actividades cotidianas. Por eso, después de los 50, una caminata puede ser mucho más que una forma de mantenerse activo.