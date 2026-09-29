¿Tenés más de 50? La señal al caminar que los entrenadores recomiendan no ignorar
Varios entrenadores señalan algunos cambios que conviene observar al caminar después de los 50 años, especialmente cuando aparecen de manera repetida y afectan la seguridad o la confianza al moverse.
Caminar es una de las actividades más sencillas para mantenerse activo con el paso de los años. No requiere equipamiento especial y puede incorporarse fácilmente a la rutina cotidiana. Sin embargo, los especialistas en actividad física remarcan que también puede convertirse en una oportunidad para observar cómo evolucionan algunas capacidades, entre ellas la fuerza y el equilibrio.
Después de los 50 años, determinados cambios durante una caminata pueden llamar la atención. Uno de ellos es la necesidad de mirar constantemente hacia el suelo para controlar cada paso. También pueden aparecer dificultades para mantenerse sobre una pierna, inseguridad al bajar escaleras o una mayor frecuencia de tropiezos.
Los entrenadores consultados remarcan que un episodio aislado no necesariamente representa un problema. Lo importante es observar si determinadas situaciones comienzan a repetirse en la vida cotidiana.
¿Qué señales conviene observar mientras caminás?
El entrenador José Ruiz, citado en el artículo original de Telva, propone prestar atención a diferentes situaciones que pueden aparecer durante los desplazamientos habituales. Entre ellas se encuentran la dificultad para mantenerse sobre una sola pierna, la inseguridad al bajar escaleras y los problemas para caminar sobre superficies irregulares.
La entrenadora Blanca Pombal plantea una mirada similar y señala que sentirse inseguro al caminar, necesitar apoyarse con frecuencia o tropezar más que antes son cambios que merecen atención. En ese contexto, también aparece la necesidad de mirar permanentemente al suelo.
No es lo mismo bajar la mirada ocasionalmente para esquivar un obstáculo que sentir que es necesario controlar visualmente cada paso. La diferencia está en la frecuencia con la que sucede y en si aparece acompañada de otras dificultades.
¿Por qué la mirada puede influir en la forma de caminar?
La posición de la cabeza también tiene relación con la postura. La entrenadora Beatriz Crespo explicó en Sport Life que, durante determinados ejercicios, mirar hacia abajo puede favorecer una inclinación del cuerpo hacia adelante y reducir el campo de visión.
Esto no significa que mirar ocasionalmente al suelo sea perjudicial. En una caminata existen situaciones en las que resulta completamente normal observar el terreno para evitar un obstáculo o calcular dónde apoyar el pie. El punto que señalan los especialistas es diferente: sentir que es necesario mirar permanentemente los pies para caminar con seguridad puede ser una señal de que conviene prestar más atención al equilibrio.
La propiocepción también cumple un papel importante
Para desplazarnos con normalidad no dependemos exclusivamente de la vista. El cuerpo cuenta con mecanismos que permiten conocer la posición de las distintas partes sin tener que observarlas constantemente. Esta capacidad recibe el nombre de propiocepción y participa, entre otras situaciones, cuando una persona se mantiene sobre una pierna, cambia de dirección o intenta recuperar la estabilidad después de un tropiezo.
Ander Santa Coloma destaca precisamente la importancia de esta capacidad para poder caminar sin necesidad de comprobar visualmente cada movimiento. Trabajarla puede ayudar a mejorar la percepción corporal y la estabilidad, especialmente cuando se combina con ejercicios de fuerza y coordinación.
El equilibrio se puede entrenar
Una de las ideas principales que transmiten los entrenadores es que el equilibrio no es una capacidad que deba darse por perdida con la edad. También puede ejercitarse.
Blanca Pombal propone combinar ejercicios de estabilidad y coordinación con trabajo de fuerza. Algunas alternativas son mantenerse sobre una pierna cerca de un apoyo firme, caminar colocando un pie delante del otro o realizar desplazamientos laterales.
La recomendación es adaptar siempre la dificultad a las posibilidades de cada persona y utilizar un apoyo estable cuando sea necesario. El objetivo no es realizar movimientos complejos, sino entrenar progresivamente la capacidad de controlar el cuerpo.
La fuerza de las piernas también es fundamental
El equilibrio no depende únicamente de la capacidad de mantenerse estable. La fuerza de las piernas también resulta importante para caminar, subir escaleras, levantarse de una silla o reaccionar ante un cambio inesperado del terreno. Entre los ejercicios mencionados por los entrenadores aparecen las sentadillas adaptadas, las elevaciones de gemelos y las subidas a un escalón bajo.
Estos movimientos reproducen acciones presentes en la vida diaria y permiten trabajar diferentes grupos musculares de las extremidades inferiores. La idea es conservar la autonomía y mantener la confianza para realizar actividades cotidianas. Por eso, después de los 50, una caminata puede ser mucho más que una forma de mantenerse activo.
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