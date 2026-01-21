El "desafío de la barra" que es furor en Mar del Plata: ¿prueba real o estafa?
A lo largo de la temporada, este juego que promete $50.000 a los ganadores se ha vuelto viral en las redes sociales. Qué dicen los testigos.
El "desafío de la barra" se ha consolidado como el fenómeno más controversial de la temporada en Mar del Plata y otras localidades de la Costa, ya que la consigna parece sencilla pero letal para el bolsillo: el participante abona $7.000, se cuelga de una barra de dominadas con ambas manos del mismo lado y debe resistir 100 segundos sin caer, para obtener su premio.
Quienes participan, si efectivamente logran superar la marca, se llevan $50.000 en efectivo en el acto. Sin embargo, lo que nació como una prueba de fuerza física ha derivado en un intenso debate sobre la legitimidad del juego, y por su puesto, se volvió viral en redes sociales.
La polémica escaló tras la difusión de un video donde un hombre supera ampliamente la marca de los dos minutos, llevándose una ganancia neta de $43.000. Aunque el video terminó en memes debido a la aparatosa caída de espaldas del ganador al soltarse, el foco de los usuarios en redes sociales no estuvo en el golpe, sino en la sospecha.
Muchos comentarios sugieren que el ganador podría ser un cómplice del organizador. La teoría sostiene que estos supuestos ganadores saben cómo trabar la rotación de la barra o que el mecanismo se manipula para que, de vez en cuando, alguien gane y sirva de señuelo para atraer a nuevos apostadores.
Para los escépticos, la escena guarda una alarmante similitud con el clásico engaño callejero de los tres vasos y la bolita, donde el éxito siempre parece estar "digitado".
Cuál es el supuesto truco detrás del "desafío de la barra"
Desde un análisis técnico, las críticas apuntan a que no se trata de una barra de gimnasio convencional. Según los testimonios recopilados por el medio local Todo Provincial, el dispositivo contaría con tres factores que juegan en contra del participante:
- Diámetro mayor: Una barra más gruesa impide un cierre total de la mano (agarre de pinza), fatigando los antebrazos rápidamente.
- Superficie tratada: Sospechas de que el metal está aceitado o excesivamente pulido.
- Mecanismo giratorio: El eje de la barra rota libremente, lo que convierte cualquier mínimo movimiento del cuerpo en un impulso que abre las manos del concursante.
Mientras algunos defienden que solo hace falta una fuerza excepcional de agarre, la mayoría de los usuarios en plataformas como TikTok y X sostienen que el desafío es, en esencia, una puesta en escena. Con ganadores bajo la lupa y reglas que parecen ajustarse según quién se cuelgue, el juego de la barra sigue recaudando miles de pesos diarios entre el escepticismo y la ilusión de los turistas.
