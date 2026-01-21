El "desafío de la barra" que es furor en Mar del Plata: ¿prueba real o estafa?

barra mar del plata

Cuál es el supuesto truco detrás del "desafío de la barra"

Desde un análisis técnico, las críticas apuntan a que no se trata de una barra de gimnasio convencional. Según los testimonios recopilados por el medio local Todo Provincial, el dispositivo contaría con tres factores que juegan en contra del participante:

Diámetro mayor: Una barra más gruesa impide un cierre total de la mano (agarre de pinza), fatigando los antebrazos rápidamente.

Una barra más gruesa impide un cierre total de la mano (agarre de pinza), fatigando los antebrazos rápidamente. Superficie tratada: Sospechas de que el metal está aceitado o excesivamente pulido.

Sospechas de que el metal está aceitado o excesivamente pulido. Mecanismo giratorio: El eje de la barra rota libremente, lo que convierte cualquier mínimo movimiento del cuerpo en un impulso que abre las manos del concursante.

Mientras algunos defienden que solo hace falta una fuerza excepcional de agarre, la mayoría de los usuarios en plataformas como TikTok y X sostienen que el desafío es, en esencia, una puesta en escena. Con ganadores bajo la lupa y reglas que parecen ajustarse según quién se cuelgue, el juego de la barra sigue recaudando miles de pesos diarios entre el escepticismo y la ilusión de los turistas.