Verano, fútbol y estrellas en las playas de Mar del Plata: quiénes son las figuras que eligen el Balneario 12

Futbolistas actuales y figuras recientes

Aunque muchos de los futbolistas más destacados hoy en día están comprometidos con competencias en el exterior durante el verano, el Balneario 12 sigue siendo elegido por figuras jóvenes y por dirigentes vinculados al fútbol. Por ejemplo:

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , es un habitué de Punta Mogotes y ha llevado eventos especiales al ambiente veraniego, como la Copa del Mundo , generando revuelo entre los turistas y fanáticos.

, es un habitué de Punta Mogotes y ha llevado eventos especiales al ambiente veraniego, como la , generando revuelo entre los turistas y fanáticos. Thiago Almada, mundialista con la Selección Argentina, ha sido visto por la ciudad balnearia asociada con estos eventos y actividades futboleras.

Más allá del fútbol: celebridades del verano

B12 MARDEL

Si bien el foco del Balneario 12 es el ambiente futbolero, la temporada de verano en Punta Mogotes en general —incluyendo eventos de lanzamiento como los realizados en enero de cada año— suele contar con la presencia de personajes del ambiente del espectáculo, la TV y el arte que recorren la costa durante la temporada alta.

Uno de los que va siempre que está en Mar del Plata es Nito Artaza, uno de los habitués a una de las dos canchas de fútbol que tiene el B12.

También van periodistas, como Horacio Pagani, Mariano Closs, el Bambino Pons, Diego Latorre, Martín Costa, Gastón Recondo, Marcelo Palacios, entre otros.

Lo que empezó como un parador con cancha de fútbol al lado del mar, hoy es un símbolo del verano marplatense, un lugar donde las historias de generaciones de futbolistas y fanáticos se cruzan bajo el sol. La presencia de figuras históricas, encuentros memorables con campeones del mundo y la visita de líderes del fútbol argentino consolidan al Balneario 12 de Punta Mogotes como una verdadera “casa del fútbol” en la costa atlántica.

THIAGO ALMADA

El Balneario 12 no es solo un balneario con carpas y servicios frente al mar: desde su fundación en 1986 se transformó en el conocido punto de encuentro futbolero de las playas de Punta Mogotes. Nació de la idea de un grupo de amigos que querían jugar fútbol en la arena sin horarios ni límites, y con los años se convirtió en “la casa del fútbol en verano”, un lugar que reúne a deportistas, ex futbolistas y fanáticos cada temporada.

Una de sus características más recordadas es la gigantografía del rostro de Diego Maradona en la pileta principal, un homenaje emocional al ídolo que visitó el lugar en febrero de 2006 y que permanece como símbolo de su vínculo con el balneario.

Testimonios de quienes vivieron el B12

diego b12 (1) Maradona en el Balneario 12.

“¡Nos cruzamos con Maradona en la playa!”

María Gómez, turista de Rosario, recuerda con emoción su visita al Balneario 12 en febrero de 2006: “Estábamos tomando sol cuando de pronto todos comenzaron a gritar. Era Diego. Lo vimos caminar, charlar con la gente, sacarse fotos. Fue un momento que nunca voy a olvidar.”

Historias como esta circulan entre los visitantes habitual del B12, que cuentan cómo se acostumbró ver a futbolistas y ex jugadores caminar por la arena o jugar partidos informales junto a los fanáticos.

messi mural.jpg Messi en el Balneario 12

“Fui con mi hijo y conocimos a tantos ídolos…” “No lo podía creer cuando le dije a mi hijo que íbamos a Punta Mogotes y terminamos cruzándonos con jugadores retirados que no ves en ningún otro lado”, dice Bruno López, un hincha de fútbol que veranea ahí junto a su familia desde hace años. “Es como un ambiente de amigos, todos hablando de fútbol y compartiendo un asado después de la playa”.

Estas voces reflejan el ambiente familiar y cercano del lugar, donde el deporte y la pasión por la pelota son el eje de muchas vacaciones.