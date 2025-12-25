Verano, fútbol y estrellas en las playas de Mar del Plata: quiénes son las figuras que eligen el Balneario 12
Desde ídolos mundialistas hasta dirigentes del fútbol y celebridades del ambiente veraniego, el B12 de Mar del Plata combina sol, mar y pasión por el fútbol en un escenario que ya forma parte de la historia del verano argentino.
El Balneario 12 de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, vuelve a consolidarse como un clásico punto de encuentro para estrellas del fútbol argentino —tanto actuales como históricos— así como para personalidades del deporte y el espectáculo que eligen Mar del Plata para vacacionar en verano.
El Balneario 12 es mucho más que un parador de playa: es considerado por muchos como la “casa del fútbol argentino” y en este mucho más porque el parador de Mogotes será la "casa de la Selección" este verano, en la previa al mundial que se viene.
Una de las visitas más icónicas de todos los tiempos fue la de Diego Armando Maradona, quien revolucionó la playa en febrero de 2006 y dejó una huella tan profunda que hoy su imagen es homenajeada con una gigantografía en la pileta del balneario.
Estrellas históricas y ex campeones en Mar del Plata
A lo largo de las décadas, el B12 fue testigo de la presencia de numerosos ídolos del fútbol argentino que eligieron pasar sus vacaciones allí o participar de encuentros y partidos con aficionados durante la temporada:
- Diego Maradona — su paso por el parador en 2006 quedó grabado en la memoria de quienes estaban presentes.
- Viejas glorias como Sergio “Checho” Batista, Sergio Goycochea, Claudio “Turco” García, Daniel “Rolfi” Montenegro, José Luis Calderón, Claudio Husaín, Ariel Ortega, y Gastón “La Gata” Fernández participaron de encuentros futbolísticos organizados en la playa.
- En épocas doradas del balneario, familias enteras de figuras legendarias como los Griguol, los Onega, los Artime, los Solari y los Aimar frecuentaban el B12 durante sus vacaciones.
Estos encuentros informales de verano permitían a los aficionados cruzarse con ídolos —muchas veces sin las barreras que existen fuera de temporada— creando una tradición única en la Costa Atlántica.
Futbolistas actuales y figuras recientes
Aunque muchos de los futbolistas más destacados hoy en día están comprometidos con competencias en el exterior durante el verano, el Balneario 12 sigue siendo elegido por figuras jóvenes y por dirigentes vinculados al fútbol. Por ejemplo:
- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, es un habitué de Punta Mogotes y ha llevado eventos especiales al ambiente veraniego, como la Copa del Mundo, generando revuelo entre los turistas y fanáticos.
- Thiago Almada, mundialista con la Selección Argentina, ha sido visto por la ciudad balnearia asociada con estos eventos y actividades futboleras.
Más allá del fútbol: celebridades del verano
Si bien el foco del Balneario 12 es el ambiente futbolero, la temporada de verano en Punta Mogotes en general —incluyendo eventos de lanzamiento como los realizados en enero de cada año— suele contar con la presencia de personajes del ambiente del espectáculo, la TV y el arte que recorren la costa durante la temporada alta.
Uno de los que va siempre que está en Mar del Plata es Nito Artaza, uno de los habitués a una de las dos canchas de fútbol que tiene el B12.
También van periodistas, como Horacio Pagani, Mariano Closs, el Bambino Pons, Diego Latorre, Martín Costa, Gastón Recondo, Marcelo Palacios, entre otros.
Lo que empezó como un parador con cancha de fútbol al lado del mar, hoy es un símbolo del verano marplatense, un lugar donde las historias de generaciones de futbolistas y fanáticos se cruzan bajo el sol. La presencia de figuras históricas, encuentros memorables con campeones del mundo y la visita de líderes del fútbol argentino consolidan al Balneario 12 de Punta Mogotes como una verdadera “casa del fútbol” en la costa atlántica.
El Balneario 12 no es solo un balneario con carpas y servicios frente al mar: desde su fundación en 1986 se transformó en el conocido punto de encuentro futbolero de las playas de Punta Mogotes. Nació de la idea de un grupo de amigos que querían jugar fútbol en la arena sin horarios ni límites, y con los años se convirtió en “la casa del fútbol en verano”, un lugar que reúne a deportistas, ex futbolistas y fanáticos cada temporada.
Una de sus características más recordadas es la gigantografía del rostro de Diego Maradona en la pileta principal, un homenaje emocional al ídolo que visitó el lugar en febrero de 2006 y que permanece como símbolo de su vínculo con el balneario.
Testimonios de quienes vivieron el B12
“¡Nos cruzamos con Maradona en la playa!”
María Gómez, turista de Rosario, recuerda con emoción su visita al Balneario 12 en febrero de 2006: “Estábamos tomando sol cuando de pronto todos comenzaron a gritar. Era Diego. Lo vimos caminar, charlar con la gente, sacarse fotos. Fue un momento que nunca voy a olvidar.”
Historias como esta circulan entre los visitantes habitual del B12, que cuentan cómo se acostumbró ver a futbolistas y ex jugadores caminar por la arena o jugar partidos informales junto a los fanáticos.
“Fui con mi hijo y conocimos a tantos ídolos…” “No lo podía creer cuando le dije a mi hijo que íbamos a Punta Mogotes y terminamos cruzándonos con jugadores retirados que no ves en ningún otro lado”, dice Bruno López, un hincha de fútbol que veranea ahí junto a su familia desde hace años. “Es como un ambiente de amigos, todos hablando de fútbol y compartiendo un asado después de la playa”.
Estas voces reflejan el ambiente familiar y cercano del lugar, donde el deporte y la pasión por la pelota son el eje de muchas vacaciones.
