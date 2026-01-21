Polémica en Mar del Plata: demolieron una emblemática casona
El histórico chalet del frente costero fue desafectada por ordenanza del Concejo Deliberante y su demolición generó rechazo de especialistas y defensores del patrimonio.
Este martes se llevó a cabo la demolición del Chalet Mattar, una emblemática vivienda ubicada en la esquina de Mendoza y el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, frente al Residencial Saint Michel, poniendo fin a una construcción que formaba parte del patrimonio arquitectónico e histórico de Mar del Plata.
El emblemático Chalet Mattar, una de las construcciones más reconocibles del frente costero de Mar del Plata, tenía una historia que se remontaba a mediados del siglo pasado. El inmueble fue levantado en 1948 por la empresa Luis Scheggia y Hno. para una destacada compañía dedicada a los hilados de lana peinada, creada alrededor de 1915 por el inmigrante sirio-libanés Miguel Abraham Mattar, cuya familia fue dueña de la propiedad durante años.
El diseño estuvo a cargo del prestigioso arquitecto Alberto Córsico Piccolini y, con el correr de las décadas, se consolidó como una de las residencias más características de la zona.
Con el paso del tiempo, el chalet comenzó a evidenciar un fuerte deterioro y una notoria ausencia de tareas de conservación. Ese escenario fue clave para que se impulsara su exclusión del sistema de resguardo patrimonial. A esto se sumó que el predio había sido comprado hace más de dos décadas por un empresario vinculado a la actividad pesquera, quien proyectaba allí un desarrollo inmobiliario que incluye la edificación de una torre.
El proceso administrativo se concretó el 9 de diciembre, cuando se promulgó la Ordenanza N° 26.864. A través de esa norma, el Concejo Deliberante dispuso quitar al edificio del Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza N° 10.075). El texto oficial señala en su artículo 1.°: “Desaféctase de los alcances del Código de Preservación Patrimonial el inmueble ubicado en la calle Mendoza N° 2.038, esquina Av. Patricio Peralta Ramos N° 3.319, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Manzana 181, Parcela 1a, de la ciudad de Mar del Plata”.
Tras esa resolución, la demolición quedó habilitada desde el punto de vista legal y finalmente se llevó a cabo hoy. La medida generó el rechazo de distintos referentes y defensores del patrimonio arquitectónico, que expresaron su pesar por la desaparición de una obra representativa de la arquitectura residencial de mediados del siglo XX.
