Polémica en Mar del Plata: demolieron una emblemática casona

image Así estaba en 2013 la casona que demolieron en Mar del Plata.

Con el paso del tiempo, el chalet comenzó a evidenciar un fuerte deterioro y una notoria ausencia de tareas de conservación. Ese escenario fue clave para que se impulsara su exclusión del sistema de resguardo patrimonial. A esto se sumó que el predio había sido comprado hace más de dos décadas por un empresario vinculado a la actividad pesquera, quien proyectaba allí un desarrollo inmobiliario que incluye la edificación de una torre.