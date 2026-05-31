El destino que eligen los argentinos para visitar y comprar más barato
Su conexión directa con Buenos Aires, precios competitivos y grandes atracciones la convierten en una de las ciudades más elegidas de Sudamérica. Descubrí todos los detalles en la nota.
Los fines de semana largos se presentan como la oportunidad ideal para escapar de la rutina diaria. Durante estas fechas, muchos argentinos aprovechan para buscar descanso, diversión y nuevas experiencias sin necesidad de realizar viajes extensos.
En ese contexto, cada vez más viajeros buscan destinos cercanos, accesibles y con propuestas variadas para aprovechar al máximo unos pocos días de descanso. Entre las opciones que vienen ganando protagonismo en los últimos años, Asunción se destaca como una alternativa cada vez más elegida.
El destino elegido por argentinos para ir a comprar
Uno de los principales motivos por los que Asunción gana cada vez más visitantes argentinos es su propuesta de compras. La capital paraguaya ofrece precios competitivos en distintos productos y se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan aprovechar una escapada corta.
La cercanía es otro de sus puntos fuertes. Con vuelos directos desde Buenos Aires de poco más de dos horas, la ciudad puede recorrerse en un fin de semana largo. Además, la mayor conectividad aérea y las promociones frecuentes facilitan el acceso a este destino.
Más allá de las compras, Asunción también cuenta con atractivos turísticos que complementan la experiencia. El Palacio de López, el Panteón Nacional de los Héroes y la Catedral Metropolitana forman parte de los sitios más visitados de su casco histórico.
Además, los centros comerciales como Paseo La Galería y Shopping del Sol concentran gran parte de la actividad, con locales de marcas internacionales, restaurantes y espacios de entretenimiento. Por estos motivos, la capital paraguaya se consolida como una opción cada vez más elegida para una escapada de pocos días.
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