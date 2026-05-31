El destino que eligen los argentinos para visitar y comprar más barato

Más allá de las compras, Asunción también cuenta con atractivos turísticos que complementan la experiencia. El Palacio de López, el Panteón Nacional de los Héroes y la Catedral Metropolitana forman parte de los sitios más visitados de su casco histórico.

Además, los centros comerciales como Paseo La Galería y Shopping del Sol concentran gran parte de la actividad, con locales de marcas internacionales, restaurantes y espacios de entretenimiento. Por estos motivos, la capital paraguaya se consolida como una opción cada vez más elegida para una escapada de pocos días.