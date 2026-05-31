Misiones 2026: el pueblo que produce yerba mate, tiene turismo turismo rural, cascadas y paisajes
Argentina cuenta con destinos que sorprenden por su belleza y por su capacidad de combinar tranquilidad y experiencias auténticas. En la provincia de Misiones existe un pueblo que reúne todas esas características
Rodeado por una exuberante vegetación, arroyos cristalinos y saltos de agua, este rincón misionero se transformó en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Además, se destaca por su producción de yerba mate, sus propuestas de turismo rural y su fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Ubicado muy cerca de Oberá, este destino fue incluso seleccionado para representar a la Argentina en importantes competencias internacionales vinculadas al turismo sustentable.
Qué se puede hacer en Campo Ramón
Uno de los principales atractivos de Campo Ramón son sus impresionantes saltos y cascadas, que se encuentran rodeados por una vegetación característica de la selva misionera.
Los visitantes pueden recorrer senderos naturales que atraviesan distintos paisajes y permiten descubrir rincones ideales para descansar, tomar fotografías y disfrutar del contacto con la naturaleza.
También es posible realizar actividades vinculadas al turismo rural, una de las propuestas más valoradas de la localidad. Muchas estancias y emprendimientos reciben turistas para mostrar los procesos de producción de yerba mate, té y otros cultivos típicos de la región.
Otra alternativa muy buscada es el agrocamping, una experiencia que combina alojamiento al aire libre con actividades recreativas y educativas relacionadas con el entorno natural.
Gracias a su compromiso con la preservación ambiental, Campo Ramón fue declarado el primer Municipio Ecológico de Argentina, un reconocimiento que refuerza su identidad como destino sustentable.
Dónde queda Campo Ramón
Campo Ramón se encuentra en el centro de la provincia de Misiones, muy cerca de la ciudad de Oberá.
La localidad está ubicada a aproximadamente 115 kilómetros de Posadas, la capital provincial, y se caracteriza por estar rodeada de paisajes verdes, arroyos y zonas productivas vinculadas principalmente a la agricultura.
Su ubicación estratégica permite combinar naturaleza, descanso y actividades rurales en un entorno tranquilo que conserva gran parte de sus características originales.
Cómo llegar a Campo Ramón
Llegar a Campo Ramón es relativamente sencillo debido a su cercanía con algunos de los principales centros urbanos de Misiones.
Desde Posadas, el recorrido es de aproximadamente 115 kilómetros y puede realizarse en automóvil por rutas provinciales en buen estado.
Quienes parten desde Oberá tardan apenas unos minutos, ya que la localidad se encuentra a unos cinco minutos de distancia. El acceso principal se realiza mediante la Ruta Provincial 103, una vía que conecta distintos puntos turísticos de la región.
Gracias a sus cascadas, sus senderos naturales, su producción de yerba mate y su apuesta por el turismo sustentable, Campo Ramón se consolida como uno de los destinos más encantadores para descubrir en Misiones durante 2026.
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