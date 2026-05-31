Misiones 2026: el pueblo que produce yerba mate, tiene turismo turismo rural, cascadas y paisajes

También es posible realizar actividades vinculadas al turismo rural, una de las propuestas más valoradas de la localidad. Muchas estancias y emprendimientos reciben turistas para mostrar los procesos de producción de yerba mate, té y otros cultivos típicos de la región.

Otra alternativa muy buscada es el agrocamping, una experiencia que combina alojamiento al aire libre con actividades recreativas y educativas relacionadas con el entorno natural.

Gracias a su compromiso con la preservación ambiental, Campo Ramón fue declarado el primer Municipio Ecológico de Argentina, un reconocimiento que refuerza su identidad como destino sustentable.

Dónde queda Campo Ramón

Campo Ramón se encuentra en el centro de la provincia de Misiones, muy cerca de la ciudad de Oberá.

La localidad está ubicada a aproximadamente 115 kilómetros de Posadas, la capital provincial, y se caracteriza por estar rodeada de paisajes verdes, arroyos y zonas productivas vinculadas principalmente a la agricultura.

Su ubicación estratégica permite combinar naturaleza, descanso y actividades rurales en un entorno tranquilo que conserva gran parte de sus características originales.

Cómo llegar a Campo Ramón

Llegar a Campo Ramón es relativamente sencillo debido a su cercanía con algunos de los principales centros urbanos de Misiones.

Desde Posadas, el recorrido es de aproximadamente 115 kilómetros y puede realizarse en automóvil por rutas provinciales en buen estado.

Quienes parten desde Oberá tardan apenas unos minutos, ya que la localidad se encuentra a unos cinco minutos de distancia. El acceso principal se realiza mediante la Ruta Provincial 103, una vía que conecta distintos puntos turísticos de la región.

Gracias a sus cascadas, sus senderos naturales, su producción de yerba mate y su apuesta por el turismo sustentable, Campo Ramón se consolida como uno de los destinos más encantadores para descubrir en Misiones durante 2026.