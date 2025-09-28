El día ideal para ahorrar en las compras del supermercado.

Martes:

Macro: 25% con crédito, sin tope;

con crédito, sin tope; Supervielle: hasta 30% con crédito, sin tope.

Miércoles:

Macro con MODO: hasta 30% según el paquete, con topes de $15.000 a $25.000 ;

según el paquete, con topes de a ; MODO BNA+: 30% hasta $12.000 diarios.

Jueves:

ICBC: 20% con débito Visa, sin tope;

con débito Visa, sin tope; Columbia: 20% con crédito o débito, hasta $22.000 por mes;

por mes; Comafi: 25%, tope $10.000 por transacción.

Además, hay descuentos adicionales para jubilados, beneficiarios de ANSES y usuarios de la tarjeta de crédito Coto TCI.

Los días que conviene comprar en Carrefour

Carrefour también reparte sus promociones a lo largo de la semana, con descuentos para distintos bancos y billeteras:

Miércoles:

Cuenta DNI: 10% , sin tope;

, sin tope; BNA+ MODO: 30% , tope $12.000 ;

, tope ; Patagonia: 35% para plan sueldo, hasta $20.000 por mes.

Jueves:

Mercado Pago: 15% con dinero en cuenta.

Viernes:

Santander MODO: 25% hasta $20.000 mensuales.

Sábados:

BBVA: 25% para plan sueldo, hasta $20.000 por mes.

A esto se suman 3 cuotas sin interés con Galicia, descuentos del 10% para jubilados toda la semana y devoluciones en cheques Carrefour los martes.