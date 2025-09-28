El día ideal para ahorrar en las compras del supermercado
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios según el momento de la semana.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Elegir el día correcto para hacer las compras en el supermercado puede significar un gran ahorro importante a fin de mes. Cadenas de supermercados como Coto y Carrefour apuestan a los descuentos bancarios y las promociones semanales para atraer clientes y mantener el flujo de ventas.
Los días que conviene comprar en Coto
Durante septiembre, Coto ofrece un cronograma de descuentos bien variado, con días específicos para cada banco o billetera digital:
Lunes:
- Banco Ciudad: 25% con tarjeta de crédito, tope $10.000 por semana;
- Credicoop: 30%, tope $15.000;
- Ualá: 25%, con tope de $10.000 y $15.000 según el producto;
- Santander: 20% para jubilados con débito, hasta $20.000 por mes.
Martes:
- Macro: 25% con crédito, sin tope;
- Supervielle: hasta 30% con crédito, sin tope.
Miércoles:
- Macro con MODO: hasta 30% según el paquete, con topes de $15.000 a $25.000;
- MODO BNA+: 30% hasta $12.000 diarios.
Jueves:
- ICBC: 20% con débito Visa, sin tope;
- Columbia: 20% con crédito o débito, hasta $22.000 por mes;
- Comafi: 25%, tope $10.000 por transacción.
Además, hay descuentos adicionales para jubilados, beneficiarios de ANSES y usuarios de la tarjeta de crédito Coto TCI.
Los días que conviene comprar en Carrefour
Carrefour también reparte sus promociones a lo largo de la semana, con descuentos para distintos bancos y billeteras:
Miércoles:
- Cuenta DNI: 10%, sin tope;
- BNA+ MODO: 30%, tope $12.000;
- Patagonia: 35% para plan sueldo, hasta $20.000 por mes.
Jueves:
- Mercado Pago: 15% con dinero en cuenta.
Viernes:
- Santander MODO: 25% hasta $20.000 mensuales.
Sábados:
- BBVA: 25% para plan sueldo, hasta $20.000 por mes.
A esto se suman 3 cuotas sin interés con Galicia, descuentos del 10% para jubilados toda la semana y devoluciones en cheques Carrefour los martes.
