Qué pasa hoy domingo con La Voz Argentina en Telefe: ¿hay programa?

Por qué no dan La Voz Argentina este domingo

El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves. Encima, este domingo juega la Selección Argentina Sub-20 en su debut en el Mundial, partido que transmite el canal de las pelotas y que coincide parcialmente con el reality.

Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.

La próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces recién este martes, ya que el lunes Telefe transmite los Premios Martín Fierro de TV.