Alfredo Casero justificó el asesinato de las 3 chicas de Ciudad Evita: "¿Qué querés si te metés con narcos?"

"Por comodidad, igual que los padres de esta piba, no miramos, no queremos ver cómo nos meten el dedo en el culo y nosotros estamos dejando ir la gran oportunidad, esta y todas las buenas oportunidades. Y estas chicas, porque es atrayente el quilombo... vas a tener a Nelson Castro porque estas criaturas, qué sé yo cuánto... esto que pasó es causa y efecto: te metés con un narco y no vamos a decir 'el narco es muy malo'", argumentó.

Y agregó, de manera repudiable: "Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco... es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer. Si las chicas hacían prostitución, ahí es donde tiene que ver quién las maneja o las cuida".

casero repudiable