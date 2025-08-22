El ejercicio para tener un abdomen plano después de los 40

Embed - Activa tu core con DEAD BUG

Reverse Crunch: Esto se enfoca en la parte baja del abdomen, fortaleciendo el recto abdominal inferior con movimientos cortos y controlados, y según Escamilla et al (2006), activa más esta zona que el crunch tradicional.

Para realizarlo, recostate boca arriba con los brazos a los costados, palmas apoyadas en el suelo, y las piernas dobladas en ángulo de 90º; desde ahí elevá la pelvis y bajá lentamente manteniendo el control del movimiento.

Plancha con elevación de pierna: Trabaja glúteos, zona lumbar y core al mismo tiempo, ayudando a mejorar la postura y tonificar sin impacto, con activación profunda de los estabilizadores del tronco, según Ekstrom et al (2007).

Colocate en plancha sobre los antebrazos, cuerpo alineado de cabeza a talones, activá el core y elevá una pierna manteniendo la pelvis estable, bajá lentamente y repetí con la otra pierna sin que la cadera se hunda ni los glúteos se eleven demasiado.