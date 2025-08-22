El truco casero que es la solución definitiva para las canas
Un truco casero para el tratamiento capilar empieza a sumar adeptos en las peluquerías. Te contamos todos los detalles.
En los últimos años, un truco casero empezó a ganar protagonismo en numerosas peluquerías de renombre de todo el país, convirtiéndose en la opción favorita de quienes buscan un cambio sutil, elegante y natural, sin recurrir a químicos. Atención, avisalé a tu peluquero.
Las coloraciones ácidas ofrecen una forma innovadora de cubrir las canas sin necesidad de aplicar tintura tradicional. Este método actúa de manera superficial sobre la fibra capilar, depositando pigmentos que se adhieren al pelo como un delicado barniz, logrando un acabado luminoso y uniforme que se integra de manera armoniosa con el color natural de la melena.
Además, su aplicación no altera la estructura del cabello, mantiene el brillo y suaviza los contrastes entre los mechones blancos y el resto del pelo, otorgando un resultado discreto y sofisticado.
El truco casero para terminar con las canas
El truco casero para cubrir las canas sin usar tintura se basa en las coloraciones ácidas, una técnica que actúa sobre la superficie del cabello, aportando un acabado natural, luminoso y suave, sin dañar la fibra capilar.
A diferencia de los tintes tradicionales, no altera la melanina ni deja líneas de crecimiento marcadas, y su mantenimiento es mucho más sencillo. Cómo aplicar la coloración ácida paso a paso:
- Preparar el cabello: Lava y acondiciona tu melena como de costumbre, asegurándote de que esté limpia y libre de residuos de productos.
- Secado previo: Retira el exceso de humedad con una toalla; el cabello debe estar húmedo pero no empapado.
- Aplicar el pigmento ácido: Distribuye los pigmentos sobre los mechones que quieras matizar, asegurándote de cubrir bien las canas.
- Dejar actuar: Espera el tiempo recomendado según el producto, generalmente entre 10 y 20 minutos, para que el pigmento se adhiera a la superficie.
- Enjuagar: Lava el cabello con agua tibia, evitando el uso de shampoos agresivos que puedan remover el color.
- Secar y peinar: Retira el exceso de humedad con toalla y seca con secador o al aire. El cabello queda con un acabado natural, brillante y uniforme.
Mantener el color: Repite el procedimiento cada 4 a 6 semanas según la aparición de nuevas canas y la intensidad deseada del efecto.
