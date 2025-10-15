El ejercicio para terminar con la papada sin cirugías ni procedimientos estéticos

Cómo quitar la papada con yoga facial

Uno de los más populares es el que apunta directamente a la papada. Para hacerlo, solo necesitás recostarte en la cama dejando que el cuello quede cerca del borde y la cabeza levemente colgando. Con la boca abierta, llevá la barbilla hacia el pecho, sosteniendo unos segundos antes de volver a la posición inicial. Si lo practicás a diario, junto con una rutina saludable, notarás cómo la piel del cuello se vuelve más firme y tonificada.