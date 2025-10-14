Los ejercicios más efectivos para prevenir y mejorar la papada de forma natural

Cómo hacerlo: Colocá la piedra gua sha en la base del cuello y deslizala hacia arriba, en dirección a la mandíbula, siempre con aceite o crema para proteger la piel. Podés usarla al aplicar tus cremas reafirmantes para la papada.

Repeticiones: 10 pasadas por lado, 1-2 veces al día.

Estiramiento cervical para liberar el canal linfático

Cómo hacerlo: Inclinala cabeza hacia atrás lentamente hasta mirar al techo. Mantené la posición durante 5 segundos y volvé al centro.

Repeticiones: 10 veces al día.

Ejercicio del platisma

Cómo hacerlo: Colocá ambas manos sobre las clavículas, incliná la cabeza hacia atrás levantando el mentón y pegá la lengua al paladar. Mantené la postura durante 10 segundos.

Repeticiones: 10 repeticiones, 3-5 veces por semana.

Embed - Estiramiento del Platisma

Incorporar esta rutina diaria ayuda a fortalecer los músculos del rostro, mejorar la tonificación facial y prevenir la aparición de papada de manera natural.