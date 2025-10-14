Los ejercicios más efectivos para prevenir y mejorar la papada de forma natural
Descubrí los tres ejercicios faciales recomendados por una especialista, ideales para tonificar y rejuvenecer la zona del rostro que más revela nuestra edad.
Si ya cumpliste 40 años y te interesa el fitness y la salud, es clave empezar a cuidar tu rostro para prevenir la papada. Según Stephanie Marin, fundadora y CEO de Work Your Face, el primer gimnasio facial en Madrid, Andorra y Barcelona, se puede mejorar el aspecto de la papada sin cirugías ni tratamientos invasivos.
Los ejercicios faciales y masajes fortalecen la musculatura y el tejido, ayudando a tonificar y reducir la papada de forma natural. Desde 360 Clinics confirman que incorporarlos de manera constante mantiene la piel firme y rejuvenecida.
Entre las causas más comunes de la papada están las subidas o bajadas de peso bruscas, pasar muchas horas frente al celular, una mala postura al usar la computadora y niveles altos de cortisol. Con constancia en los cuidados de fitness y salud facial, es posible prevenir su aparición y mejorar el contorno del rostro.
La rutina para prevenir y mejorar la papada
La fundadora de Work Your Face, experta en tonificación y rejuvenecimiento facial, propone una rutina rápida para la papada que combina masaje, estiramientos y ejercicios, ideal para mantener el rostro firme. Cuanto antes la practiques, antes verás resultados.
- Masaje con gua sha para drenar
Cómo hacerlo: Colocá la piedra gua sha en la base del cuello y deslizala hacia arriba, en dirección a la mandíbula, siempre con aceite o crema para proteger la piel. Podés usarla al aplicar tus cremas reafirmantes para la papada.
Repeticiones: 10 pasadas por lado, 1-2 veces al día.
- Estiramiento cervical para liberar el canal linfático
Cómo hacerlo: Inclinala cabeza hacia atrás lentamente hasta mirar al techo. Mantené la posición durante 5 segundos y volvé al centro.
Repeticiones: 10 veces al día.
- Ejercicio del platisma
Cómo hacerlo: Colocá ambas manos sobre las clavículas, incliná la cabeza hacia atrás levantando el mentón y pegá la lengua al paladar. Mantené la postura durante 10 segundos.
Repeticiones: 10 repeticiones, 3-5 veces por semana.
Incorporar esta rutina diaria ayuda a fortalecer los músculos del rostro, mejorar la tonificación facial y prevenir la aparición de papada de manera natural.
