El ejercicio que combate el insomnio y le mejora el sueño a las personas
Un estudio reveló cuál es el ejercicio más efectivo para mejorar la salud y aliviar los trastornos del sueño según distintas actividades físicas comparadas.
Se trata de una práctica que se realiza sobre una esterilla, donde la respiración consciente es clave. Este tipo de entrenamiento no solo ayuda a dormir mejor, sino que también aporta beneficios para la salud, reduciendo estrés y promoviendo bienestar general.
Si sufrís trastornos del sueño, podés experimentar dificultad para conciliar el descanso, despertar demasiado temprano o sentir somnolencia durante el día. Afortunadamente, existen estrategias para mejorar la calidad del sueño, y la actividad física es una de las más efectivas. Un estudio reciente reveló cuál es el ejercicio más recomendado para favorecer un descanso reparador.
El ejercicio clave para combatir el insomnio
Un estudio reciente buscó determinar cuál es la prescripción de ejercicio más eficaz para mejorar la calidad del sueño en personas con trastornos del descanso. Para lograrlo, los investigadores analizaron los efectos de diferentes tipos de actividad física y combinaciones de variables de prescripción de ejercicio sobre la calidad del sueño. El metaanálisis incluyó 30 ensayos controlados aleatorios con un total de 2576 participantes.
Los resultados indicaron que la práctica regular de yoga de alta intensidad se posiciona como el ejercicio más efectivo para mejorar el sueño. Superó a otras actividades que también se asocian con beneficios para el descanso, como caminar, el entrenamiento de resistencia, ejercicio combinado, aeróbico y ejercicios tradicionales chinos, como qigong y tai chi. Según el estudio publicado en Sleep and Biological Rhythms, la mejor pauta es practicar yoga de alta intensidad dos veces por semana, con sesiones de hasta 30 minutos durante un período de 8 a 10 semanas.
Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas publicadas en BMJ Evidence Based Medicine, donde se confirmó que yoga, taichí y caminata o trote ayudan a mejorar la calidad del sueño y reducir la gravedad del insomnio. El yoga, en particular, aumentó el tiempo total de sueño en más de 110 minutos, mejoró la eficiencia del descanso en un 15%, redujo los despertares en más de 55 minutos y acortó la latencia del sueño casi media hora.
Además de favorecer el sueño, el yoga aporta múltiples beneficios para la salud: reduce el estrés y la ansiedad, calma el dolor, mejora la respiración, aumenta flexibilidad y equilibrio, potencia la fuerza, ayuda a controlar el peso, mejora circulación y salud cardiovascular, reduce la presión arterial, y contribuye a la concentración y al bienestar cerebral. Por lo tanto, incluir yoga de alta intensidad en la rutina semanal es una estrategia integral para mejorar el descanso y la salud general.
