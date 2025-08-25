El ejercicio que combate el insomnio y le mejora el sueño a las personas

Los resultados indicaron que la práctica regular de yoga de alta intensidad se posiciona como el ejercicio más efectivo para mejorar el sueño. Superó a otras actividades que también se asocian con beneficios para el descanso, como caminar, el entrenamiento de resistencia, ejercicio combinado, aeróbico y ejercicios tradicionales chinos, como qigong y tai chi. Según el estudio publicado en Sleep and Biological Rhythms, la mejor pauta es practicar yoga de alta intensidad dos veces por semana, con sesiones de hasta 30 minutos durante un período de 8 a 10 semanas.