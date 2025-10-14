Alerta por aumento de casos de fiebre amarilla en América Latina: quiénes deben vacunarse

Los expertos advirtieron además que el virus se está expandiendo hacia zonas montañosas y periurbanas antes consideradas seguras. Frente a este escenario la OPS recomendó reforzar la vigilancia y promover campañas de vacunación en territorios de riesgo para evitar nuevos brotes.

repelente.jpg

¿Qué es la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por mosquitos infectados, especialmente en áreas tropicales de América del Sur y África. El virus afecta principalmente el hígado y puede causar fiebre alta, dolores musculares, ictericia, hemorragias y fallo multiorgánico en los casos graves.

El contagio puede producirse en dos ciclos: el selvático, que involucra la transmisión entre monos y personas que ingresan en zonas boscosas, y el urbano, cuando el virus circula entre humanos a través del mosquito Aedes aegypti.

La OPS recordó que la vacunación es la herramienta más eficaz: una sola dosis ofrece inmunidad de por vida y previene las formas graves de la enfermedad.

vacunacion telam.jpg

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó en agosto las recomendaciones de vacunación. La dosis contra la fiebre amarilla se aplica en forma gratuita solo a residentes y trabajadores de zonas endémicas del país: Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.

Las personas que viajen a áreas con circulación viral —dentro o fuera de Argentina— deben consultar si requieren inmunización y, en caso afirmativo, aplicarse la vacuna en centros privados habilitados, donde se emite el certificado internacional correspondiente.

La vacuna está contraindicada en bebés menores de seis meses, embarazadas (salvo indicación médica), personas inmunosuprimidas y mayores de 60 años con antecedentes de salud específicos.

Además de la inmunización, las autoridades sanitarias recomiendan medidas de protección personal y ambiental: usar repelentes aprobados, vestir ropa clara y de manga larga, instalar mosquiteros y eliminar recipientes que acumulen agua.

También se aconseja proteger a los bebés con tul mosquitero y mantener los ambientes ventilados.

Ante síntomas compatibles con fiebre amarilla —fiebre alta, dolores musculares, ictericia o sangrados—, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.