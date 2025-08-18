Fentanilo contaminado: comenzaron las pericias a las historias clínicas de los fallecidos

Días atrás se supo, tras la difusión de un documento interno, que una comisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo hasta seis días antes de que comiencen a elaborar el fentanilo y a pesar de ello no se avanzó con la clausura del laboratorio hasta varios meses después.

hlb pharma.jpg

En la inspección realizada en el establecimiento entre el 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 “fueron detectadas deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico (Validación de procesos, documentación, entre otros) en Producción, en Recursos Humanos, en Depósitos, en Control de Calidad, entre otros”.

fentanilo.jpg

Allí, según esclarece el escrito, “los incumplimientos comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”, dando a entender el escenario de gravedad que había en los laboratorios y que anticipaba lo que iba a ocurrir.

Aun así, la presentación formal de dicho operativo fue anunciada en febrero de este año, momento en el que el opioide ya había sido colocado en miles de pacientes.