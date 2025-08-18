Salud: la rutina para tu espalda que te hará mejorar en pocos minutos

Ya seas de los que entrenan casi a diario o de los que pasan muchas horas sentado, contar con una rutina de movilidad es clave para cuidar la salud y mejorar tu ejercicio, especialmente en espalda y core. Estos ejercicios no solo fortalecen y estiran los músculos, sino que también aumentan la flexibilidad y el control del cuerpo, facilitando los movimientos de tus entrenamientos habituales.