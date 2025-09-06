El entrenamiento de fuerza con pesas que se puede hacer durante el embarazo
Este entrenamiento es fácil de realizar y no se necesitan grandes esfuerzos. Conocé todos los detalles en la nota.
El ejercicio regular no conoce de obstáculos, ya que es imprescindible realizarlo en cualquier etapa de la vida si se busca reducir la probabilidad de contraer enfermedades crónicas y mejorar el estilo de vida. Por este motivo, además de descansar de la manera correcta y alimentarse a base de frutas y verduras, es fundamental entrenar con frecuencia.
La gestación suele verse como una etapa destinada al reposo, cuando en realidad es un momento en el que la actividad física controlada resulta fundamental. Uno de los ejercicios más beneficioso es trabajar con pesas, siempre y cuando se tenga un control sobre la situación. Además de ser simple y no se deben realizar grandes esfuerzos, estos movimientos impactan de manera positiva en las futuras madres.
El ejercicio a medida según cada etapa de embarazo
Durante el embarazo, el movimiento debe adaptarse a cada etapa y a la condición física de la mujer. En los primeros meses lo recomendable es evitar actividades con impacto y optar por alternativas más suaves que no eleven demasiado la frecuencia cardíaca.
El segundo trimestre es más favorable para enfocarse en la fuerza, siempre con ejercicios controlados y seguros. En la etapa final, quienes ya estaban acostumbradas al entrenamiento, pueden mantener la actividad con ciertas modificaciones, priorizando la comodidad y el bienestar.
Además, es clave trabajar el core con opciones adecuadas para prevenir molestias como la diástasis, y luego del parto se aconseja retomar el ejercicio de forma progresiva, con el objetivo de proteger el suelo pélvico.
Entrenamiento seguro con supervisión adecuada
Andrea Rubio, entrenadora especializada en embarazo, resalta que el entrenamiento de fuerza es fundamental en el embarazo, ya que previene molestias y mejora la calidad de vida.
Al mismo tiempo, recomienda combinarlo con cardio, movilidad y suelo pélvico, siempre adaptado al nivel de cada mujer. Sin embargo, también aclara que, pese a los miedos y mitos, es seguro entrenar con las precauciones adecuadas.
