El entrenamiento de fuerza con pesas que se puede hacer durante el embarazo

Además, es clave trabajar el core con opciones adecuadas para prevenir molestias como la diástasis, y luego del parto se aconseja retomar el ejercicio de forma progresiva, con el objetivo de proteger el suelo pélvico.

Entrenamiento seguro con supervisión adecuada

Andrea Rubio, entrenadora especializada en embarazo, resalta que el entrenamiento de fuerza es fundamental en el embarazo, ya que previene molestias y mejora la calidad de vida.

Al mismo tiempo, recomienda combinarlo con cardio, movilidad y suelo pélvico, siempre adaptado al nivel de cada mujer. Sin embargo, también aclara que, pese a los miedos y mitos, es seguro entrenar con las precauciones adecuadas.