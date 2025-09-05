Los ejercicios ideales y recomendados para bajar de peso sin ir al gimnasio

Las mujeres, especialmente las mayores de 45 años, lograron bajar alrededor de tres kilos y reducir la circunferencia de la cintura en unos 2,5 centímetros. En hombres y en personas más jóvenes, los efectos fueron menores, algo que los investigadores atribuyen en parte a que participaron menos hombres, lo que indica la necesidad de nuevos estudios más equilibrados.

Además de sus beneficios sobre el sistema osteomuscular, el aquagym ha sido relacionado con la prevención de otras afecciones, como la reducción del riesgo de demencia, ya que la pérdida de peso contribuye a disminuir factores de riesgo cognitivo asociados con la obesidad.