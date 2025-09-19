El factor sorpresa en las citas: lo que más atrae a una persona según la inteligencia artificial

Por otro lado, se identificaron actitudes que provocan rechazo inmediato: la negatividad constante, la inseguridad extrema o el hecho de hablar de relaciones pasadas. Estos comportamientos son percibidos como “banderas rojas emocionales” que suelen alejar a la otra persona. Incluso frases que revelan desesperación, como “necesito estar con alguien” o “no quiero quedarme solo/a”, reducen la posibilidad de generar un vínculo real.

image

Cómo aplicar este hallazgo en la vida real

Para quienes buscan mejorar su desempeño en una primera cita, la IA recomienda enfocarse en el presente y no en la perfección. La práctica de la escucha activa, la capacidad de hacer preguntas abiertas y el interés genuino en el otro son elementos que fortalecen la conexión.

Además, pequeños gestos como sonreír, mantener una postura abierta y evitar distracciones con el celular también forman parte de ese lenguaje no verbal que transmite confianza. Estos detalles, aunque parezcan mínimos, pueden inclinar la balanza hacia una experiencia más positiva y memorable.

En conclusión, lo que más atrae no se mide en apariencia ni en posesiones materiales, sino en la capacidad de ser uno mismo y mostrarse seguro en esa versión. La inteligencia artificial sintetizó este fenómeno en una idea simple pero poderosa: la autenticidad es el verdadero motor de la atracción en una primera cita.