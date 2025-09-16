Las primeras ciudades en caer en la Tercera Guerra Mundial, según la IA

Año nuevo Moscú Festejo fin de año

Beijing: el centro estratégico chino

Aunque China es una de las potencias militares más grandes del mundo, su capital sigue siendo un blanco crítico.

Beijing concentra al Partido Comunista Chino y al comando central del Ejército Popular de Liberación, responsables de la defensa nacional. A pesar de contar con sistemas antimisiles avanzados, la ciudad sigue siendo vulnerable ante ataques masivos o hipersónicos. Además, enfrenta riesgos digitales: un ciberataque podría afectar el control social, el transporte y el suministro de servicios esenciales como agua y electricidad, según la inteligencia artificial.

Estas tres ciudades ilustran cómo los centros de poder global presentan puntos estratégicos que, de ser atacados, podrían tener consecuencias políticas, militares y sociales de gran alcance.