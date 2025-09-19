El misterio de Groenlandia: la ciudad secreta que la NASA encontró bajo el hielo

Qué reveló el hallazgo de la NASA

El investigador de la NASA Chad Greene afirmó que “en los nuevos datos, las estructuras individuales de la ciudad secreta son visibles de una manera que nunca antes se habían visto”. Las imágenes obtenidas mostraron un patrón geométrico denso y perfectamente reconocible.

Por su parte, el especialista en criósfera del JPL de la NASA, Alex Gardner, detalló: “En las imágenes de radar, lo que parecía ser una enorme estructura había quedado al descubierto en las profundidades del paisaje helado. Estábamos buscando el lecho de hielo y aparece Camp Century”.

Camp Century fue diseñada para alojar hasta 200 personas y funcionaba gracias al primer reactor nuclear portátil del mundo, el PM-2A.

El complejo contaba con 21 túneles interconectados que se extendían a lo largo de casi tres kilómetros. En su interior había dormitorios, laboratorios, hospital, capilla, espacios recreativos y un sistema de transporte eléctrico subterráneo, lo que la convirtió en una verdadera ciudad bajo el hielo.