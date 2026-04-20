El filósofo chino que afirma: "Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil"

“Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”, expresa el filósofo chino Sun Tzu. La frase resume una forma de pensar donde la clave no está solo en lo que uno es, sino en lo que logra que el otro crea. Su mirada, desarrollada en "El arte de la guerra", plantea que dominar la percepción del rival puede ser tan decisivo como cualquier recurso material.