"El sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo": lo que pensaba Platón
Para el filósofo griego, lo importante no es la cantidad de palabras que se utilizan, sino el valor de las ideas que se expresan. Descubrí su pensamiento en la nota.
“El sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo”, señaló Platón, filósofo griego y uno de los pensadores más influyentes de la Antigua Grecia. Con esta idea, plantea que la palabra debe surgir de la reflexión y el conocimiento, y no del impulso o la necesidad de intervenir sin contenido.
Platón desarrolló obras como “La República”, “El Banquete” y “Fedón”, donde aborda temas centrales como la verdad, la justicia y el conocimiento a través de diálogos. Discípulo de Sócrates, su pensamiento marcó profundamente la filosofía occidental e influyó en autores posteriores como Aristóteles.
Cuál es la diferencia clave entre hablar y comunicar, según Platón
La filosofía de Platón distingue entre el simple hecho de hablar y el verdadero acto de comunicar. Hablar puede surgir de manera automática, casi como una reacción para no dejar silencios, mientras que comunicar implica intención, reflexión previa y un objetivo claro en lo que se quiere transmitir al otro.
En la vida cotidiana es frecuente que se diga mucho sin decir demasiado, cayendo en la verborragia sin contenido real. Desde esta perspectiva, lo importante no es la cantidad de palabras que se utilizan, sino el valor de las ideas que se expresan, ya que una intervención breve pero bien pensada puede ser más significativa que un discurso extenso sin profundidad.
Además, este enfoque plantea que el silencio no debe verse como algo negativo, sino como un espacio necesario para pensar antes de hablar. El filósofo griego, en este sentido, no se apresura a intervenir, sino que espera el momento adecuado para aportar algo que realmente sume a la conversación y tenga sentido dentro del contexto.
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