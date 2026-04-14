Miguel de Unamuno, filósofo: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"
Nacido en Bilbao, se destacó por sus ensayos, novelas y reflexiones sobre la existencia, la fe y la identidad de España, siendo una figura clave del pensamiento moderno.
“No hay más felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir”, señaló Miguel de Unamuno, quien plantea que aquello que nos hace sufrir suele ser también lo que más valor tiene para nosotros. En ese sentido, la felicidad no es evitar lo incómodo, sino reconocer el vínculo emocional con lo que realmente nos importa.
Unamuno nació en Bilbao, España, en 1864 y fue una de las figuras centrales de la Generación del 98. Se desempeñó como escritor, filósofo y ensayista, con obras marcadas por la reflexión sobre la existencia, la fe, la identidad y la angustia humana.
El problema de querer una vida sin grietas
Hoy en día se promueve la idea de que hay que sentirse bien todo el tiempo, evitar los problemas y sostener una vida sin incomodidades. Pero esa lógica puede hacer que lo más importante pierda profundidad y valor.
Porque todo lo que realmente importa, ya sea una relación, un proyecto personal o una pasión, exige entrega, y con esa entrega siempre aparecen la duda, el riesgo y también momentos de dolor.
Desde esta perspectiva, querer eliminar el sufrimiento por completo puede terminar alejando a la persona del compromiso real. Y sin ese compromiso, lo que queda es una satisfacción más superficial, lejos de una felicidad con verdadero sentido.
El valor de lo que nos afecta
En obras como "Del sentimiento trágico de la vida", el pensador español sostiene que el dolor no debe verse como un límite, sino como una forma de comprensión más profunda de la existencia.
Desde su mirada, sentir y ser conscientes de lo que duele ayuda a darle más valor a lo que vivimos. Amar no es solo disfrutar lo bueno, sino también aceptar que todo lo importante es frágil y puede terminar.
Esa fragilidad no le quita valor a la experiencia, al contrario: la vuelve más intensa y auténtica. Y en esa intensidad aparece una felicidad distinta, menos simple, pero mucho más profunda y real.
Una felicidad menos cómoda, pero más real
Lejos de imaginar una vida sin fallas ni conflictos, la idea de Unamuno sugiere que la felicidad es algo más complejo, lleno de tensiones y contradicciones. No se trata de vivir sin dolor, sino de poder darle un significado incluso cuando aparece.
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