Miguel de Unamuno, filósofo: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

El valor de lo que nos afecta

En obras como "Del sentimiento trágico de la vida", el pensador español sostiene que el dolor no debe verse como un límite, sino como una forma de comprensión más profunda de la existencia.

Desde su mirada, sentir y ser conscientes de lo que duele ayuda a darle más valor a lo que vivimos. Amar no es solo disfrutar lo bueno, sino también aceptar que todo lo importante es frágil y puede terminar.

Esa fragilidad no le quita valor a la experiencia, al contrario: la vuelve más intensa y auténtica. Y en esa intensidad aparece una felicidad distinta, menos simple, pero mucho más profunda y real.

Una felicidad menos cómoda, pero más real

Lejos de imaginar una vida sin fallas ni conflictos, la idea de Unamuno sugiere que la felicidad es algo más complejo, lleno de tensiones y contradicciones. No se trata de vivir sin dolor, sino de poder darle un significado incluso cuando aparece.