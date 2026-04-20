Ticket viral: qué comió una pareja fue a una parrilla, les hicieron 20% de descuento y pagó $299.200

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Viral: qué comieron y cuánto costó cada plato

El comprobante emitido el 6 de abril de 2026 expone detalladamente el festín que disfrutaron los comensales. A pesar de los elevados valores individuales, decidieron darse un gran gusto probando las carnes más exclusivas del lugar. ¿El costo final fue mucho o poco para el nivel y la reputación del restaurante? Las opiniones de los usuarios quedaron sumamente divididas.