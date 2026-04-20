Ticket viral: qué comió una pareja fue a una parrilla, les hicieron 20% de descuento y pagó $299.200
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Un ticket viral desató un fuerte debate en redes: una pareja cenó en la exclusiva parrilla Don Julio de Palermo y pagó casi 300 mil pesos con descuento.
Una pareja compartió un ticket viral tras visitar una reconocida parrilla ubicada en el barrio porteño de Palermo. La experiencia gastronómica premium abrió un intenso debate en las redes sociales sobre los precios actuales, ya que terminaron pagando casi 300 mil pesos por una cena para dos personas.
Viral: qué comieron y cuánto costó cada plato
El comprobante emitido el 6 de abril de 2026 expone detalladamente el festín que disfrutaron los comensales. A pesar de los elevados valores individuales, decidieron darse un gran gusto probando las carnes más exclusivas del lugar. ¿El costo final fue mucho o poco para el nivel y la reputación del restaurante? Las opiniones de los usuarios quedaron sumamente divididas.
Según el detalle de la cuenta, los clientes abonaron $12.000 por los dos cubiertos y $18.000 por dos botellas de agua sin gas. Como entrada clásica, optaron por unas deliciosas mollejas que costaron $105.000. Para acompañar, sumaron una copa de vino tinto (Mini schistos Positi) valuada en $54.000 y una infaltable ensalada mixta de $23.000.
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Ticket: los cortes principales y el gran total a pagar
El plato fuerte de la noche palermitana fueron indudablemente las carnes. La pareja seleccionó un tierno ojo de bife por $94.000 y sumó un medio asado de tira por un valor de $68.000 a la cuenta.
Sin contar las promociones, el consumo bruto de la mesa alcanzaba los $374.000. Sin embargo, el local les aplicó un generoso descuento del 20% (equivalente a $74.800 a favor), dejando el ticket final en unos impactantes $299.200. Esta abultada cifra refleja claramente el posicionamiento y la demanda internacional que posee la prestigiosa parrilla porteña.
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