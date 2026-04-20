Fuerte cruce tras la muerte de Luis Brandoni: Pichetto destrozó a Pablo Sirvén por el título de una nota

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La defensa y el descargo de Pablo Sirvén

Frente a la inmensa ola de críticas recibidas, el periodista salió a dar explicaciones en sus propias redes sociales. Sirvén aclaró que él no había sido el autor de ese encabezado original y confirmó que solicitó su modificación de forma inmediata a la redacción. "Pedí cambio de titulo (que yo no puse) pq en una lectura rápida podía malinterpretarse (aunque está claro el sentido en la nota)", justificó en su perfil.