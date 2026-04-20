Fuerte cruce tras la muerte de Luis Brandoni: Pichetto destrozó a Pablo Sirvén por el título de una nota
El fallecimiento de Luis Brandoni generó un cruce en redes. Miguel Ángel Pichetto criticó al periodista Pablo Sirvén por el título de su obituario.
La partida de Luis Brandoni generó una profunda conmoción y un sinfín de homenajes en todo el país. Sin embargo, en medio de los mensajes de despedida, se desató una fuerte e inesperada polémica en las redes sociales que tuvo como protagonistas al dirigente político Miguel Ángel Pichetto y al periodista de espectáculos Pablo Sirvén.
La dura crítica de Miguel Ángel Pichetto
A través de su cuenta oficial en X, el legislador despidió al artista destacando sus innegables valores personales y profesionales: "Luis Brandoni fue un ser valiente, un político coherente que siempre adhirió a la UCR, un hombre de la democracia. Y un gran actor que será recordado por siempre por los grandes personajes que construyó".
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Sin embargo, en el mismo mensaje, Pichetto apuntó sin ningún tipo de filtro contra el periodista por el título inicial de su artículo publicado en el diario La Nación. "El título de Sirven en La Nación es un agravio miserable. No todo se justifica para buscar lectores", sentenció el dirigente político, visiblemente indignado por la presentación de la nota.
La defensa y el descargo de Pablo Sirvén
Frente a la inmensa ola de críticas recibidas, el periodista salió a dar explicaciones en sus propias redes sociales. Sirvén aclaró que él no había sido el autor de ese encabezado original y confirmó que solicitó su modificación de forma inmediata a la redacción. "Pedí cambio de titulo (que yo no puse) pq en una lectura rápida podía malinterpretarse (aunque está claro el sentido en la nota)", justificó en su perfil.
Tras la veloz corrección, la nota en el portal de noticias pasó a titularse "Luis Brandoni, una vida signada por las persecuciones y malentendidos políticos". Para cerrar su descargo público, el histórico redactor lanzó un fuerte dardo hacia quienes lo atacaron despiadadamente: "Vaya por los q de buena fe no entendieron. A los otros (los nabos), ni justicia".
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