El lugar para comprar la camiseta de la Selección Argentina a muy buen precio

El sorteo del Mundial 2026, llevado a cabo el pasado 5 de diciembre en Estados Unidos, ya puso en clima a los futboleros, especialmente a los argentinos, que defenderán el título tras la conquista en Qatar 2022. Si bien faltan más de seis meses para que comience una nueva edición de la Copa del Mundo, Argentina vibra al compas de "La Scaloneta" y muchos comenzaron a diagramar el viaje o a comprarse prendas de la Selección para alentarla a la distancia.