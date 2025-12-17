El lugar para comprar la camiseta de la Selección Argentina a muy buen precio
Este es el mejor sitio para comprar la camiseta de Argentina sin gastar de más y desde la comodidad del hogar. Conocé todos los detalles en la nota.
El sorteo del Mundial 2026, llevado a cabo el pasado 5 de diciembre en Estados Unidos, ya puso en clima a los futboleros, especialmente a los argentinos, que defenderán el título tras la conquista en Qatar 2022. Si bien faltan más de seis meses para que comience una nueva edición de la Copa del Mundo, Argentina vibra al compas de "La Scaloneta" y muchos comenzaron a diagramar el viaje o a comprarse prendas de la Selección para alentarla a la distancia.
En este contexto, las camisetas son uno de los artículos más elegidos, ya que no solo permiten alentarla a miles de kilómetros, sino que también es una prenda funcional y versátil que se adapta a diferentes contextos. Sin embargo, el precio final es un impedimento y, en muchos casos, puede poner en jaque al bolsillo.
Cuánto cuesta la camiseta de la Selección en Argentina
En tiendas chilenas como Falabella, la camiseta de la Selección Argentina 2026 se vende a CLP 89.990, un monto que, al pasarlo a moneda local, ronda entre los 135.000 y 143.000 pesos argentinos. Ese mismo precio se repite en Almacenes Paris.
La conversión surge del cálculo habitual que suelen hacer los argentinos al comprar en Chile, donde se estima que cada 1.000 pesos chilenos equivalen a unos 1.500 o 1.600 pesos argentinos, dependiendo de la cotización al momento de realizar la compra.
Más allá de que los valores son parecidos, en este caso no resulta conveniente adquirirla del otro lado de la cordillera. En el sitio oficial de Adidas Argentina, la misma camiseta se consigue por $129.000, lo que la convierte en una opción más económica comprándola dentro del país.
