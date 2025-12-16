El lugar para comprar la carne más barata para las Fiestas
Con precios en alza y fuerte dispersión entre comercios, saber dónde conseguir buenos precios permite un ahorro clave para las mesas navideñas.
e acerca diciembre y muchos hogares argentinos ya planifican las compras para la cena de Navidad. El corte peceto se presenta como una opción ideal para quienes buscan carne vacuna de calidad sin gastar en los cortes más caros.
Las familias que conozcan dónde comprar y el momento adecuado, es posible que consigan un ahorro significativo en la mesa navideña.
Lo que cuesta el peceto hoy
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos a octubre 2025, indica que los cortes bovinos aumentaron 3,3% respecto a septiembre, y acumulan un alza interanual del 61,8%.
En noviembre de 2025, la carne vacuna en general subió más de 15% respecto al mes anterior, debido a menor oferta de hacienda y presión exportadora. Dentro de los cortes que más subieron en ese análisis figura el peceto (+66,5% interanual).
En ese contexto, algunos comercios mencionan precios "por kilo" para cortes vacunos. Por ejemplo, un medio informa que "el kilo de peceto" ronda los $20.000 en la previa a las fiestas.
Dónde conviene comprar carne para Navidad
- 1. Mercados mayoristas / ferias barriales
El Mercado Central sigue siendo la referencia de precios más baja. Ideal si podés ir temprano, llevar conservadora o freezer, y aprovechar mercadería entera. Comprar ahí puede significar un ahorro notable frente a los mostradores de carnicerías o supermercados.
- 2. Carnicerías de barrio, sobre todo en zonas periféricas o menos céntricas
Muchas veces los supermercados o carnicerías de cadenas trasladan la suba de precios al cliente. En cambio, las carnicerías de barrio o de zonas populares pueden tener precios más accesibles, sobre todo si comprás en volumen.
- 3. Carnicerías que adhieran a descuentos bancarios o promos especiales
Para 2025, una herramienta clave es la promoción del Cuenta DNI (del Banco Provincia), que volverá a ofrecer descuentos en carnicerías en diciembre. Se espera que el sábado 20 de diciembre haya un 35% de reintegro con tope de $7.000 por persona.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario