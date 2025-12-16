El lugar para comprar la carne más barata para las Fiestas

Dónde conviene comprar carne para Navidad

1. Mercados mayoristas / ferias barriales

El Mercado Central sigue siendo la referencia de precios más baja. Ideal si podés ir temprano, llevar conservadora o freezer, y aprovechar mercadería entera. Comprar ahí puede significar un ahorro notable frente a los mostradores de carnicerías o supermercados.

2. Carnicerías de barrio, sobre todo en zonas periféricas o menos céntricas

Muchas veces los supermercados o carnicerías de cadenas trasladan la suba de precios al cliente. En cambio, las carnicerías de barrio o de zonas populares pueden tener precios más accesibles, sobre todo si comprás en volumen.

3. Carnicerías que adhieran a descuentos bancarios o promos especiales

Para 2025, una herramienta clave es la promoción del Cuenta DNI (del Banco Provincia), que volverá a ofrecer descuentos en carnicerías en diciembre. Se espera que el sábado 20 de diciembre haya un 35% de reintegro con tope de $7.000 por persona.